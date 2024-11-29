惠譽：大陸房市危機明年難解

經濟日報／ 記者陳湘瑾賴錦宏／綜合報導
國際信評機構惠譽預計，儘管大陸政府推出一系列刺激措施以推動需求，但房價和銷售仍然疲軟，大陸多年來的房市危機明年將持續蔓延。 （中新社）
國際信評機構惠譽預計，儘管大陸政府推出一系列刺激措施以推動需求，但房價和銷售仍然疲軟，大陸多年來的房市危機明年將持續蔓延。 （中新社）

國際信評機構惠譽預計，儘管大陸政府推出一系列刺激措施以推動需求，但房價和銷售仍然疲軟，大陸多年來的房市危機明年將持續蔓延。惠譽信評亞太區企業評級董事總經理王穎指出，房地產行業的拐點尚未到來。

彭博報導，惠譽信評亞太區企業評級董事總經理王穎表示，以大陸官方數據衡量，大陸新房價格明年將再下跌5%，與今年跌幅大致相當，新房銷售量則預計將再下降10%。他指出，最近市場的回暖能否持續，面臨巨大的不確定性。

過去兩個月，大陸推出一系列政策組合以提振房地產市場，包括降低存量房貸利率、放寬一線城市的購房限制，以及降低購房契稅。近期，北上廣深四座一線城市更是紛紛取消普通住宅和非普通住宅的標準。

這些措施在一定程度上緩解了大陸房價的下跌，從數據上來看，大陸房價10月降幅連續第二個月收斂。

彭博報導指出，銷售復甦的現象主要集中在一線城市，並未擴散至較小城市。王穎指出，更糟的是，存量房市場價格持續下跌，掛牌數量不斷增加，表明備受關注的一線城市也尚未觸底。

一線城市 惠譽 房地產

延伸閱讀

泰警破獲史上最多詐騙設備案 牽涉大陸犯罪分子

偽造車牌氾濫 嫌犯與大陸廠商合作3個月販售2百面假車牌

亞洲少棒賽／大陸0：8不敵南韓 對台日韓失40分未破蛋

惠譽：2025台灣票券金融公司核心獲利將隨降息而持穩

相關新聞

小摩推演：川普加徵60%關稅…人民幣估貶15%

摩根大通（JPMorgan Chase & Co.）估計，若美國總統當選人川普對中國大陸商品加徵60%的關稅，將導致人民...

華為新品齊發「三線作戰」 Mate70新機挑戰蘋果iPhone 16

華為近日推出Mate70系列手機、Mate X6折疊手機，新款智界S7，以及發表人民幣百萬級、被媒體譽為「中國勞斯萊斯」...

陸報告：2025低空經濟規模達人民幣1.5兆

中國低空經濟聯盟近日發布趨勢報告指出，大陸主要大城市空中交通網絡、與地面飛行服務等基礎設施基本建成約需兩至三年時間。此外...

浙江將設大宗商品資源配置樞紐

據大陸浙江省政府新聞發布會消息，浙江獲批建設大陸首個大宗商品資源配置樞紐。該省將持續提升制度型開放水平，力爭到2030年...

陸數位經濟活力 滬、渝、京居前3

中國電子信息產業發展研究院旗下賽迪顧問27日發布《2024中國城市數字（數位）經濟發展研究報告》並發布2024數位經濟百...

陸前10月手機出貨量增8.9%

中國信息通信研究院27日發布的數據顯示，今年前10個月，中國大陸市場手機出貨量2.5億部，同比增長8.9%，其中，5G手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。