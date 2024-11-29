惠譽：大陸房市危機明年難解

國際信評機構惠譽預計，儘管大陸政府推出一系列刺激措施以推動需求，但房價和銷售仍然疲軟，大陸多年來的房市危機明年將持續蔓延。惠譽信評亞太區企業評級董事總經理王穎指出，房地產行業的拐點尚未到來。

彭博報導，惠譽信評亞太區企業評級董事總經理王穎表示，以大陸官方數據衡量，大陸新房價格明年將再下跌5%，與今年跌幅大致相當，新房銷售量則預計將再下降10%。他指出，最近市場的回暖能否持續，面臨巨大的不確定性。

過去兩個月，大陸推出一系列政策組合以提振房地產市場，包括降低存量房貸利率、放寬一線城市的購房限制，以及降低購房契稅。近期，北上廣深四座一線城市更是紛紛取消普通住宅和非普通住宅的標準。

這些措施在一定程度上緩解了大陸房價的下跌，從數據上來看，大陸房價10月降幅連續第二個月收斂。

彭博報導指出，銷售復甦的現象主要集中在一線城市，並未擴散至較小城市。王穎指出，更糟的是，存量房市場價格持續下跌，掛牌數量不斷增加，表明備受關注的一線城市也尚未觸底。