陸自駕公司 小馬智行在美上市

大陸自動駕駛公司小馬智行成功在美國那斯達克掛牌上市，成為自駕計程車（Robotaxi）第一股，本次融資額加上私募配售募資金額達4.52億美元，成為今年以來美股自動駕駛領域最大規模IPO。

小馬聯合創始人、執行長彭軍表示，小馬智行2016年創立，八年間在矽谷、北京、上海、廣州、深圳設立研發中心，在多個國家和地區布局自動駕駛業務，帶領行業穿越周期，如今終於迎來商業化的關鍵拐點。

上市前，小馬智行已進行七輪融資，獲得來自豐田中國、紅杉資本、IDG資本、廣汽資本等投資。

財報數據顯示，小馬智行2022年至2024年前三季的總營收超過1.79億美元。其中Robotaxi業務營收從2022年的6,839萬美元增長至2023年的7,180萬美元。到2024年上半年，小馬智行的業務營收達到2,472萬美元，年增101.2%。綜合今年前三季的數據，小馬智行的Robotaxi服務營收年增422.2%。