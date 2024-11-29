學者：大陸降準、降息仍有空間

針對中國大陸降息還有多少空間，中歐國際工商學院經濟學與金融學教授盛松成表示，大陸未來降準、降息仍有空間，未來一年到一年半，還有40個基點的降息空間。

據第一財經報導，盛松成昨（28）日在一場金融峰會上表示，與國際上主要經濟體央行相比，大陸降準還有較大空間，預計今年大陸還可能擇機進一步下調法定存款準備率0.25至0.5個百分點。而考慮到目前十年期國債殖利率在2.1%左右，理論上可降至1.7%，預計未來一段時間大概還有40個基點左右的降息空間。

盛松成稱，這不是指短期內一次性降息，而是在未來一年至一年半內可能分步實施。具體降息步驟將依經濟狀況和政策需求決定；此外，美國聯準會進入降息周期，也為大陸降息提供有利的外部環境。

除盛松成外，財聯社引述國盛證券首席經濟學家熊園分析，當前政策的底層邏輯已轉變，尤其大陸中央加槓桿的想像空間明顯打開。具體到貨幣端，大方向將延續寬鬆，年內很可能降準，最快明年1月降息。