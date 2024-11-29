中國大陸搶挖科技人才 歐美緊盯

據華爾街日報報導，當前人才爭奪戰已成為中西方爭奪科技霸權關鍵戰場，隨著西方政府加大中方獲取敏感技術的難度，而且預計這一趨勢在川普接任美國總統後還將持續下去，許多中國大陸公司試圖通過挖角先進製程半導體和AI等領域的頂尖工程師來取得領先地位。

美國情報機構在最新的威脅評估報告中指出，他們認為中國大陸正試圖利用人才招聘這種手段，以成為科技超級大國。西方安全官員尤其關注中國大陸針對荷蘭半導體設備製造商艾司摩爾（ASML）及其供應商所採取的行動。

職涯社群平台LinkedIn和大陸招聘網站脈脈（Maimai）的數據顯示，2021年以來，華為已聘用數十名工程師和其他駐中國大陸員工，這些人都曾在艾司摩爾和其他西方公司從事過光刻（曝光）和光學方面的工作。

一位艾司摩爾前台北員工表示，他在2020年離開公司後的兩年裡，每個月都會收到來自大陸的招募人員詢問，華為尤其鍥而不捨、多次聯繫，不過該名前員工表示，他從未回覆。艾司摩爾表示，沒有跡象表明有針對該公司員工的異常招聘活動，且艾司摩爾的員工在荷蘭和全球的離職率都很低；大陸外交部則表示不了解人才挖角的情況，並說大陸對外人才交流合作與其他國家並無區別；華為則沒有回應置評請求。

德國當局也對中國大陸從艾司摩爾的供應商德企企圖挖走工程師的行動感到擔憂，像是蔡司半導體。據知情人士透露，蔡司半導體員工去年秋天發現華為挖角的企圖，於是向公司經理分享招募人員資料。儘管沒有員工跳槽，但蔡司半導體母公司的首席遊說人員還是向政府官員舉報此事，並引發德國情報部門調查。