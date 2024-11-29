華為新品齊發「三線作戰」 Mate70新機挑戰蘋果iPhone 16

華為近日推出Mate70系列手機、Mate X6折疊手機，新款智界S7，以及發表人民幣百萬級、被媒體譽為「中國勞斯萊斯」的超豪華車款尊界S800等新品，這也代表華為在高端手機、折疊手機和豪華汽車市場同步開戰，也是史上頭一回「三線」作戰。

Mate70將和蘋果iPhone 16系列在高階手機市場競爭；Mate X6將與三星、榮耀等在折疊手機領域廝殺；尊界S800在超豪華汽車市場叫陣賓士、寶馬、奧迪（BBA）。

華為「三線作戰」概況

大陸IT網站「太平洋科技」報導，先前Mate系列一直是華為狙擊蘋果新款iPhone的利器，因此通常都在9月左右發布，哪怕是去年沒有開發布會的Mate 60系列，也是搶在iPhone 15發布前的8月底上市。

但今年的Mate70系列卻直到11月底才到來，根據先前供應鏈消息，Mate70是鴻蒙原生應用適配問題。一個側面例證是，擁有近14億用戶的微信，直到今年10月8日才公開宣布適配原生鴻蒙。

不過據供應鏈消息，從今年9月開始，華為Mate70系列零部件已經開始供貨，科創板日報、界面新聞報導，該系列零部件計畫投產量較Mate 60同期增加50%，此外還有消息指出，Mate70系列全生命周期的備貨預期約為1,500萬支，總體高出Mate 60系列20%左右。

和Mate70系列一同發布，還有新款折疊手機Mate X6，將與三星、榮耀等競爭折疊手機市占。

華為常務董事、終端BG董事長、智能汽車解決方案BU董事長余承東稱，Mate X6是「全球首款支持三網衛星通信的大眾智慧手機」，三網分別為北斗衛星消息、天通衛星通信和低軌衛星互聯網。目前低軌衛星聯網系統正在測試，預計2025年下半年開啟公測。

實際上，華為折疊手機在大陸境內市場長期處於一枝獨秀的地位。據IDC數據，今年第3季，華為以41%的市占，連續20個季度穩居大陸折疊手機第一。以Mate X6的產品表現，華為繼續保持領先地位並不難。

尊界是華為與江淮汽車合作的豪華汽車品牌，也是華為鴻蒙智行「四界」中價格定位最高的一「界」，首款旗艦轎車尊界S800雖然沒有同場上市，但也在發布會上進行了初次亮相。余承東稱之為「鴻蒙智行的集大成之作」。

尊界S800採用大量「星光」設計，除了和勞斯萊斯類似的星空頂，前臉、門把手、尾燈等均為星光設計。而智慧駕駛協助工具，則是這款超豪華車型又一大亮點。

余承東表示，尊界S800車長5.5公尺，軸距3.3公尺，定位大型豪華轎車，預售價人民幣100萬到150萬元（新台幣450萬元到675萬元）。這也代表直接競爭對手將包括賓士S級、BMW 7系、奧迪A8等豪華轎車。