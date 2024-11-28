川普將加稅 環時：蘋果等美企與中國緊密合作

美國候任總統川普表示，上任後將對來自中國的商品加徵10%關稅。環球時報英文版27日報導稱，蘋果、特斯拉、星巴克及惠普等美企都參加本屆中國國際供應鏈博覽會；中國專家稱美國政治人物需尊重美企與中國經貿合作的意願。

川普25日表示，他上任第一天將簽署行政命令，對來自中國的商品加徵10%關稅，藉此向中國施壓採取更多措施阻止芬太尼流入美國。

川普在競選期間曾威脅對中國加徵60%的關稅。

環球時報英文版27日報導，正在北京舉行的第二屆中國國際供應鏈博覽會上，美國企業包括蘋果、特斯拉等展示與中國夥伴的緊密合作，並強調中國在其供應鏈中的重要性。

報導稱，參加本屆中國國際供應鏈博覽會的美企，比其他西方國家都多。除了蘋果及特斯拉，美國連鎖咖啡店星巴克也有參展，展示來自中國雲南的咖啡。美國電腦製造商惠普（HP）也在會場展示人工智慧驅動的個人電腦和列印產品及解決方案。

報導引述中國社會科學院專家高凌雲表示，美國企業對參加供應鏈博覽會的渴望表明，他們推進生意的方向更多是基於商業原則而不是政治因素。

他又稱，美國政治人物需要關注並尊重美企與中國經貿合作的明顯意願，為企業量身打造合適的政策環境，為全球經濟的效率和繁榮做出貢獻。

路透社28日報導，企業高層和外國投資者都在中國官方媒體上尋找訊號，了解哪些美國企業可能會受到中國政府青睞，哪些美國企業可能會因美中貿易關係緊張加劇而遭受中國懲罰。

在川普第一任期的中美貿易戰，中國曾威脅要禁止美國公司對中國進出口和投資，並制定了「不可靠實體清單」。當時環球時報稱，名單將針對蘋果、高通（Qualcomm）等美國公司。

但中國之後未執行這一措施。迄今為止，這份制裁名單只包括參與向台灣出售武器的美國公司。