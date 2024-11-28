美將祭新半導體出口限制？ 陸商務部：堅決維護中企權益

美國全國商會（U.S. Chamber of Commerce）近期向會員發出電子郵件表示，華府最快近日將公布針對大陸企業的新出口管制措施，預計將有多達200家大陸晶片公司受到影響，而涉及範圍包括人工智慧（AI）等相關的產品。對此，大陸商務部28日回應稱，中方堅決反對美方對中國企業實施歧視性限制。若美方執意升級管制，中方將採取必要措施，堅決維護中國企業正當合法權益。

大陸商務部28日下午舉行11月第四次例行記者會。針對記者提問美國商會近日稱拜登政府最快將於本周公布新的對陸晶片出口限制措施，大陸商務部新聞發言人何亞東回應表示，中方注意到有關報導。中方堅決反對泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，對中國企業實施歧視性限制。

何亞東並指，這種做法嚴重破壞國際經貿秩序，擾亂全球產供鏈安全穩定，損害中美兩國企業利益甚至全球半導體產業發展。他呼籲，中方希望美方尊重市場經濟規律和公平競爭原則。若美方執意升級管制，中方將採取必要措施，堅決維護中國企業正當合法權益。

此前，據路透報導，美國全國商會於21日向會員發出電郵寫道，美國商務部最快將在當地時間28日「感恩節」休假前，公布最新的出口限制措施，而此項新措施或將把多達200家大陸晶片公司納入貿易限制清單，大多數美國供應商將禁止出貨給這些企業。

信件中還提到，另一套限制向大陸出口高頻寬記憶體晶片的規則，預計將於下個月公布。了解此事的消息人士，監管措施可能包括限制向大陸出口晶片製造工具。

報導稱，若這項更新消息屬實，顯示即使在共和黨總統當選人川普（Donald Trump）明年1月的第2個任期逼近之際，拜登政府仍在努力推動打擊大陸獲取半導體管道的計畫。接近消息的一名人士還稱，川普第一輪監管措施可能包括限制向大陸出口晶片製造工具。

此外，就川普稱將對從大陸進口的商品加徵10%關稅一事，何亞東則指，中方反對單邊加徵關稅措施的立場是一致的。美方應恪守世貿組織規則，與中方按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，共同推動中美經貿關係穩定、可持續發展。