快訊

亞洲少棒賽／中華隊1：0險勝地主日本 晉級冠軍賽將和南韓爭霸

莊人祥道歉了！疾管署「土皇帝」霸凌確定 涉案組長遭調職記過

要與高雄拚搏演唱會經濟 蔣萬安表態：未來全面停徵娛樂稅

「中國版Waymo」 小馬智行登陸美股

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導

大陸自動駕駛公司小馬智行27日正式在美國納斯達克掛牌上市，成為Robotaxi第一股，本次融資額加上同步私募配售的普通股，小馬智行IPO募資金額可達約4.52億美元。上市首日先揚後抑，一度下跌至少7.7%。

綜合陸媒報導，在擴大發行規模後，若承銷商的超額配售權悉數行使，小馬智行將以每股13美元的發行區間價上限，發行總計2,300萬股美國存托股票，融資額可達2.99億美元，成為今年以來美股自動駕駛領域最大規模IPO，加上此次通過同步私募配售價值約1.534億美元的普通股，小馬智行本次IPO募資金額可達約4.52億美元。

小馬聯合創始人、執行長彭軍表示，小馬智行2016年創立，8年間在矽谷、北京、上海、廣州、深圳設立研發中心，在多個國家和地區布局自動駕駛業務，帶領行業穿越周期，如今終於迎來商業化的關鍵拐點。上市前，小馬智行已進行7輪融資，獲得來自豐田中國、紅杉資本、IDG資本、廣汽資本等多家公司的投資。

財報數據顯示，小馬智行2022年至2024年前三季度的總營收超過了1.79億美元。其中Robotaxi業務營收從2022年的6,839萬美元增長至2023年的7,180萬美元。到2024年上半年，小馬智行的業務營收達到2,472萬美元，與年增101.2%。綜合今年前三季度的數據，小馬智行的Robotaxi服務收入年增422.2%。

對此次IPO募集資金的用途，小馬智行在招股書中表示，40%將用於自動駕駛出行服務及貨運服務的大規模商業化和市場開拓，包括生產、銷售、營銷、客戶服務和行業協作。另外40%的資金將被投入到自動駕駛技術的持續研發中，剩下的20%資金將被用於潛在的戰略投資和收購。

大陸自動駕駛公司小馬智行27日正式在美國納斯達克掛牌上市，成為Robotaxi第一股。（新華社）
大陸自動駕駛公司小馬智行27日正式在美國納斯達克掛牌上市，成為Robotaxi第一股。（新華社）

IPO 美國

延伸閱讀

已57家企業IPO 港股今年募資額倍增 拚重回全球前三

上市家族轉投資IPO座談 聚焦

川普太大方 特斯拉目標價最高喊400美元、大摩估標普飆到6,500點

飛行汽車來了！小鵬陸地航母全球首飛開放預訂 全程採自動駕駛

相關新聞

迎合美管制措施 輝達開發中規版顯卡 明年1月亮相

美國持續加大對中國高科技領域出口限制的力道，據外媒報導，輝達（NVIDIA）為符合美國的出口管制措施，正在開發一款針對中...

美將祭新半導體出口限制？ 陸商務部：堅決維護中企權益

美國全國商會（U.S. Chamber of Commerce）近期向會員發出電子郵件表示，華府最快近日將公布針對大陸企...

大陸半導體公司大舉挖角 這些國家加強警惕

華爾街日報報導，當前人才爭奪戰已成為中西方爭奪科技霸權的關鍵戰場，隨著西方政府加大大陸獲取敏感技術的難度，而且預計這一趨...

「中國版Waymo」 小馬智行登陸美股

大陸自動駕駛公司小馬智行27日正式在美國納斯達克掛牌上市，成為Robotaxi第一股，本次融資額加上同步私募配售的普通股...

官方積極救市 但惠譽預期大陸房市危機明年將持續

國際信用評等機構惠譽信評預計，儘管大陸政府推出一系列刺激措施以推動需求，但房價和銷售仍然疲軟，大陸多年來的樓市危機明年將...

中美爭奪戰白熱化 WSJ：中企3倍薪 全球挖科技人才

據美媒報導，近日，在西方於半導體等技術領域的圍堵下，多家中國高科技公司正以高達三倍薪資吸引外國科技人才前往就業，招攬人才...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。