「中國版Waymo」 小馬智行登陸美股

大陸自動駕駛公司小馬智行27日正式在美國納斯達克掛牌上市，成為Robotaxi第一股，本次融資額加上同步私募配售的普通股，小馬智行IPO募資金額可達約4.52億美元。上市首日先揚後抑，一度下跌至少7.7%。

綜合陸媒報導，在擴大發行規模後，若承銷商的超額配售權悉數行使，小馬智行將以每股13美元的發行區間價上限，發行總計2,300萬股美國存托股票，融資額可達2.99億美元，成為今年以來美股自動駕駛領域最大規模IPO，加上此次通過同步私募配售價值約1.534億美元的普通股，小馬智行本次IPO募資金額可達約4.52億美元。

小馬聯合創始人、執行長彭軍表示，小馬智行2016年創立，8年間在矽谷、北京、上海、廣州、深圳設立研發中心，在多個國家和地區布局自動駕駛業務，帶領行業穿越周期，如今終於迎來商業化的關鍵拐點。上市前，小馬智行已進行7輪融資，獲得來自豐田中國、紅杉資本、IDG資本、廣汽資本等多家公司的投資。

財報數據顯示，小馬智行2022年至2024年前三季度的總營收超過了1.79億美元。其中Robotaxi業務營收從2022年的6,839萬美元增長至2023年的7,180萬美元。到2024年上半年，小馬智行的業務營收達到2,472萬美元，與年增101.2%。綜合今年前三季度的數據，小馬智行的Robotaxi服務收入年增422.2%。