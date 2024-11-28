「中國版Waymo」 小馬智行登陸美股
大陸自動駕駛公司小馬智行27日正式在美國納斯達克掛牌上市，成為Robotaxi第一股，本次融資額加上同步私募配售的普通股，小馬智行IPO募資金額可達約4.52億美元。上市首日先揚後抑，一度下跌至少7.7%。
綜合陸媒報導，在擴大發行規模後，若承銷商的超額配售權悉數行使，小馬智行將以每股13美元的發行區間價上限，發行總計2,300萬股美國存托股票，融資額可達2.99億美元，成為今年以來美股自動駕駛領域最大規模IPO，加上此次通過同步私募配售價值約1.534億美元的普通股，小馬智行本次IPO募資金額可達約4.52億美元。
小馬聯合創始人、執行長彭軍表示，小馬智行2016年創立，8年間在矽谷、北京、上海、廣州、深圳設立研發中心，在多個國家和地區布局自動駕駛業務，帶領行業穿越周期，如今終於迎來商業化的關鍵拐點。上市前，小馬智行已進行7輪融資，獲得來自豐田中國、紅杉資本、IDG資本、廣汽資本等多家公司的投資。
財報數據顯示，小馬智行2022年至2024年前三季度的總營收超過了1.79億美元。其中Robotaxi業務營收從2022年的6,839萬美元增長至2023年的7,180萬美元。到2024年上半年，小馬智行的業務營收達到2,472萬美元，與年增101.2%。綜合今年前三季度的數據，小馬智行的Robotaxi服務收入年增422.2%。
對此次IPO募集資金的用途，小馬智行在招股書中表示，40%將用於自動駕駛出行服務及貨運服務的大規模商業化和市場開拓，包括生產、銷售、營銷、客戶服務和行業協作。另外40%的資金將被投入到自動駕駛技術的持續研發中，剩下的20%資金將被用於潛在的戰略投資和收購。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言