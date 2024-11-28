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官方積極救市 但惠譽預期大陸房市危機明年將持續
國際信用評等機構惠譽信評預計，儘管大陸政府推出一系列刺激措施以推動需求，但房價和銷售仍然疲軟，大陸多年來的樓市危機明年將持續蔓延。惠譽信評亞太區企業評級董事總經理王穎指出，大陸房地產行業的拐點尚未到來。
彭博報導，惠譽信評亞太區企業評級董事總經理王穎表示，以大陸官方數據衡量，大陸新房價格明年將再下跌5%，與今年跌幅大致相當，新房銷售量則預計將再下降10%。他指出，最近市場的回暖能否持續，面臨巨大的不確定性。
過去兩個月，大陸出台一系列政策組合以提振房地產市場，包括降低存量房貸利率、放寬一線城市的購房限制，以及降低購房契稅。近期，北上廣深四座一線城市更是紛紛取消普通住宅和非普通住宅的標準。
這些措施在一定程度上緩解了大陸房價的下跌，從數據上來看，大陸房價10月降幅連續第二個月收窄。《人民日報》報導，大陸住建部全國房地產市場監測系統顯示，今年10月，大陸全國新建商品房屋網簽成交量較去年同期增加0.9%，較9月增加12.5個百分點，為去年6月連續15個月下降後首次成長。
然而彭博報導指出，銷售復甦的現象主要集中在一線城市，並未擴散至較小城市。王穎指出，更糟的是，存量房市場價格持續下跌，掛牌數量不斷增加，表明備受關注的一線城市市場也尚未觸底。
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