愛用國貨 10月外國品牌手機在中國銷量大減44%
中國政府下屬的研究公司27日發布數據顯示，10月外國手機在中國市場的銷量大減44.25%，中國本土手機品牌出貨量則大幅提升30.2%，占同期出貨量的79.1%。
路透報導，根據中國信息通信研究院（CAICT）的數據，包括iPhone在內的外國品牌手機，10月在中國的銷售量從去年同期的1114.9萬支下降至622萬支，銷量大減44.25%。
其中蘋果（APPLE）在中國的外國品牌手機銷售中占重要地位。不過蘋果9月發行的iPhone 16中文AI功能要到明年才會推出，且尚未宣布與中國市場的AI合作夥伴。
根據中新社報導，中國信息通信研究院發布的數據還顯示，10月中國市場手機出貨量2967.4萬支，年增1.8%。中國品牌手機出貨量大幅提升，出貨量來到2345.8萬支，年增30.2%，占同期手機出貨量的79.1%。
數據顯示，今年1到10月中國市場手機出貨量2.5億支，其中中國品牌手機出貨量2.11億支，較去年同期成長16.7%，占同期手機出貨量的84.6%。
報導指出，今年以來中國手機品牌紛紛推出AI手機，有望加速用戶換機週期。本週，OPPO發布Reno13系列、華為發布Mate70系列都有AI功能。國際數據公司IDC預計，2024年全球新一代AI手機出貨量將達到1.7億支，中國市場AI手機市占率也將迅速增長，到2027年占比將超過50%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言