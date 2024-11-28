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愛用國貨 10月外國品牌手機在中國銷量大減44%

中央社／ 台北28電
中國政府下屬的研究公司27日發布數據顯示，10月外國手機在中國市場的銷量大減44.25%，中國本土手機品牌出貨量則大幅提升30.2%，占同期出貨量的79.1%。（路透）
中國政府下屬的研究公司27日發布數據顯示，10月外國手機在中國市場的銷量大減44.25%，中國本土手機品牌出貨量則大幅提升30.2%，占同期出貨量的79.1%。（路透）

中國政府下屬的研究公司27日發布數據顯示，10月外國手機在中國市場的銷量大減44.25%，中國本土手機品牌出貨量則大幅提升30.2%，占同期出貨量的79.1%。

路透報導，根據中國信息通信研究院（CAICT）的數據，包括iPhone在內的外國品牌手機，10月在中國的銷售量從去年同期的1114.9萬支下降至622萬支，銷量大減44.25%。

其中蘋果（APPLE）在中國的外國品牌手機銷售中占重要地位。不過蘋果9月發行的iPhone 16中文AI功能要到明年才會推出，且尚未宣布與中國市場的AI合作夥伴。

根據中新社報導，中國信息通信研究院發布的數據還顯示，10月中國市場手機出貨量2967.4萬支，年增1.8%。中國品牌手機出貨量大幅提升，出貨量來到2345.8萬支，年增30.2%，占同期手機出貨量的79.1%。

數據顯示，今年1到10月中國市場手機出貨量2.5億支，其中中國品牌手機出貨量2.11億支，較去年同期成長16.7%，占同期手機出貨量的84.6%。

報導指出，今年以來中國手機品牌紛紛推出AI手機，有望加速用戶換機週期。本週，OPPO發布Reno13系列、華為發布Mate70系列都有AI功能。國際數據公司IDC預計，2024年全球新一代AI手機出貨量將達到1.7億支，中國市場AI手機市占率也將迅速增長，到2027年占比將超過50%。

中文 品牌 市占率

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