陸券商價格戰再起，ETF融資利率低至3.99%

大陸券商又打起了價格戰，佣金費率（買賣股票的手續費）普遍降至「萬1」（萬分之一），ETF融資利率甚至低至3.99%。

第一財經報導，大陸投資人在兩個月前跑步進入A股，主因「9•24」政策公布後帶動A股大漲，券商並喊出不打烊「7×24小時服務」，並降低佣金費率以爭搶客戶。

融資融利率也有調整。目前，券商針對新開客戶可給到的融資利率普遍在5%，產生交易後，視資金量情況，融資利率可申請下調至4.5%左右。還有券商近期針對ETF融資推出限時優惠，利率最低可給到3.99%。

券商為何又捲起價格戰？9•24行情啟動之初，在A股大漲的刺激下，股民忙著新開戶，券商忙著搶客戶，舉措之一便是調降佣金費率。整體來看，券商佣金費率已進入「萬1」時代。

目前，投資者在券商APP線上開戶時，佣金費率大多為「萬2.5」或「萬2」，與客戶經理協商後可調整至「萬1.5」或「萬1.2」，且無帳戶資金規模的要求。

但也有券商有資金量要求。如果想調降到「萬1」，資金規模要到50萬以上。目前，資金量達到50萬元，可享受「萬1」費率的券商，有海通證券、西南證券、銀河證券等數家。

而對於佣金優惠是否能達到「萬1免5」，多家券商均稱，出於監管和合規要求無法操作。「萬1免5」即交易佣金萬分之一，同時免去最低5元佣金限制。根據監管要求，A股、證券投資基金每筆交易佣金不足5元的，按5元收取。

券商營業部客戶經理說，佣金費率可以做到萬1，但是不能免5，免5是不合規的，這個手續費可能對量化交易、操作頻繁的有一定影響，對於交易頻次不高的個人投資者，影響不大。

大陸融資融券的熱度升溫，根據中證金融公司官網資料，9月23日至9月30日期間（統計期間，下同），融資餘額不斷增加，由1.36兆元增至1.43兆元。上述期間，個人投資者數量也不斷增加，由697.36萬名增加至698.74萬名，8天時間增加了1.38萬名。

ETF融資利率又為何明顯低於其他品種？券商指出，因為一個人只能開設一個兩融帳戶，所以在存貸款利率都在下行的背景下，券商也根據市場利率變化適時下調融資利率，以提升兩融客戶粘性。

也有券商營業部高管稱，目前券商ETF規模不斷上升，且資金均在券商體系內，流動性相對較強，融資利率的優惠幅度也就更大。