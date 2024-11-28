精博台商專欄／模里西斯設公司 留意法規

經濟日報／ 黃浩洋（精博國際顧問南區主任 ）

台商選擇境外公司註冊地時，經常考慮英屬維京群島、開曼、貝里斯等地，其中模里西斯也是不少台商的選擇。2019年，模里西斯率先成為歐盟稅務不合作名單的白名單國家，展現出在「經濟實質浪潮」中積極調整法規的決心。

模里西斯在2021年6月修法，徹底改革其境外公司監管架構。原本的GBC 1類型公司被廢止，改制為需符合經濟實質要求、設置當地居民董事，並進行年度稅務申報的「GBC公司」。而原本的GBC 2類型公司則改為「特許公司」，特許公司每年需進行稅務申報，相較過往管理複雜大幅提升。

過去，台商普遍習慣於僅受註冊局監管的境外公司操作模式，而模里西斯則開創了金融局、稅務局及註冊局三方嚴格監管的先例。金融局要求更全面的盡職審查，稅務局關注正確的財務資料，註冊局則強調公司記錄的完整性。這種嚴密的監管雖然使模里西斯公司躋身白名單，但也讓公司每年的維護工作顯得尤為繁瑣。

特別值得注意的是，並非所有台商都在2021年按規定完成GBC 2轉換特許公司的工作。部分台商不願面對新規導致公司失效。這樣的情況對於以控股用途為主的模里西斯公司影響尤為嚴重。一旦控股公司失效，子公司及孫公司隨即陷入「母公司不存在」的法律困境，直接衝擊整體跨國投資結構。

在國際間政治對立升溫的背景下，控股公司的實質受益人身份成為各國監管機構的重點審視對象。辨識實質受益人已不再僅是反洗錢盡職審查的要求，更與跨國投資的風險管理息息相關。因此，台商切勿放任模里西斯公司失效，面對變化中的法律環境，應確保合規，才能在國際市場中穩步前行。

諮詢電話（02）8732-9797。

台商 貝里斯

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