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輝達新陸規顯卡 明年初亮相
美國持續加大對大陸高科技領域出口限制的力道，據外媒報導，輝達（NVIDIA）為符合美國的出口管制措施，正在開發一款針對大陸市場的降規版「RTX 5090D」顯卡，預計會在明年1月底發布。
有陸媒表示，最新的爆料指出，降規的RTX 5090D與原版的RTX 5090在硬體上沒有區別，兩者的遊戲性能也相同。
大陸網媒《觀察者網》指，輝達計畫將其D系列GPU擴展到Blackwell消費級顯卡系列，即擁有Backwell架構的旗艦型號RTX 5090D。儘管出口法案仍在實行，但輝達並不打算放棄大陸的龐大玩家市場，因此推出大陸特供降規版4090D的後續版本。
《快科技》提到，據Chiphell論壇消息人士panzerlied透露，此代大陸降規的RTX 5090D與原版RTX 5090在硬體上沒有太大差別，兩者的遊戲性能也相同。
輝達RTX 4090D此前在龍年伊始推出，D被認為是有Dragon（龍）的意思，因此料5090D可能延後到2025年首季推出（即農曆年前）。據悉，為順利產出和在允許的市場上銷售RTX 5090，全球第二大顯卡製造商栢能集團（旗下擁有索泰、映泰、萬麗等子品牌）已將總部從香港遷至新加坡，並將部分生產線遷至印尼。
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