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大陸光學雷達廠低價搶市

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
大陸光學雷達製造商禾賽科技計畫在明年將商品價格砍半，讓更多電動車採用。（禾賽科技官網）
大陸光學雷達製造商禾賽科技計畫在明年將商品價格砍半，讓更多電動車採用。（禾賽科技官網）

大陸光學雷達製造商禾賽科技表示，計畫在2025年將其關鍵光學雷達商品價格砍半，讓更多電動車採用禾賽科技的技術。

路透報導，禾賽科技首席執行官李一帆表示，當前正進入每年銷售數百萬輛車上皆配備光學雷達的階段。將價格減半能吸引到價格低於2萬美元（新台幣65.6萬元）的平價電動車也使用光學雷達。對於價格在2萬美元以上的電動車，搭載光學雷達的比例將超過四成。根據大陸汽車產業信息服務平台蓋亞系統，目前大陸電動車及插電式混合動力車配備光學雷達比例約為24%。

光學雷達使用雷射產生車輛周圍環境的3D影像，幫助車輛繞過障礙物。感應器是汽車製造商開發的許多自動駕駛系統的關鍵零件。

禾賽用於先進駕駛輔助系統（ADAS）的下一代光學雷達產品ATX，明年的售價將低於200美元，是目前AT128型號價格的一半。受到大陸汽車製造商強勁需求的鼓舞，禾賽計畫明年將杭州廠產量提高一倍以上，達到年產能150萬台。

新台幣 自動駕駛 電動車

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