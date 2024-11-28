廣州住房公積金貸款 額度調高

廣州住房公積金管理中心26日印發調整住房公積金政策的通知，加大對民眾住房需求的支持力度。根據通知，住房公積金貸款最高額度提高，一人和「兩人或兩人以上」住房公積金貸款最高額度分別由原來的70萬元（人民幣，下同）和120萬元，提升至80萬元和160萬元。

中新社報導，該政策將購買二套自住住房公積金貸款的最低首付（頭期款）比例下調至20%，與購買首套住房一致。購買保障性住房申請公積金貸款最低首付款比例為15%。將二孩及以上家庭購買首套、二套住房的公積金貸款最高額度上浮比例提高至40%。

該政策將住房公積金貸款期限延長，最長可以計算到借款人退休年齡後5年，不超過68歲。將住房公積金貸款套數認定調整為在購房所在區無住房的可按首套住房認定，在購房所在區符合租一買一、賣一買一的可按核減後的住房套數認定。

此外，該政策還提高了租房提取額度，將無房租賃提取額度由1400元/人/月提高至2000元/人/月。

政策調整後，結合上浮機制，一人和「兩人或兩人以上」住房公積金貸款最高額度分別達112萬元和224萬元；二孩及以上家庭無房租賃提取額度最高達5600元/月。

廣州住房公積金管理中心表示，該政策的實施，將進一步減輕繳存人購房負擔，節省利息支出，緩解購房資金壓力。加大了對繳存人特別是新市民、青年人及多子女家庭租房支持力度。