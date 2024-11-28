聽新聞
0:00 / 0:00

江西五重點產業 邀跨國公司投資

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

江西省與跨國公司投資合作對接會26日在南昌舉行，邀請跨國公司來贛投資合作，共享重點產業發展機遇。

中新社報導，近20位跨國公司高管參加對接會。結合參會企業，江西省商務廳廳長猶王瑩推介了該省裝備製造、生物醫藥、有色金屬、新能源、生產性服務業五大重點產業。

洲際酒店集團大中華區企業事務總經理杜英傑說，江西生態環境優美，區位交通便捷，旅遊產業蓬勃發展，這些優勢非常吸引他們來江西投資發展。

通過前期參訪企業，3M中國有限公司大中華區政府事務總監趙強感受到江西的創新活力。

他說，希望今後通過與江西的優勢和市場相結合，進一步發展該公司在中國的業務。

拜耳（中國）有限公司高級總監白晨曦看好江西的營商環境，該公司希望與江西的農業企業、創新醫療企業有更多合作。 　

作為美資企業，美琪（九江）嬰兒用品有限公司已深耕江西市場多年。該公司總經理助理魏瑩瑩說，未來幾年，公司將在江西打造研發團隊，計畫在九江開設銷售展覽中心，結合電商平台逐步拓展中國市場。 　　

江西省政府副秘書長熊科平表示，希望各位企業家搶抓江西發展良好機遇，與江西在製造業、現代服務業、金融、旅遊等領域，深化投資、貿易、人才、技術等全方位互利合作。 　　

大陸改革開放40多年來，江西不斷吸引著跨國公司。外商在江西投資規模不斷壯大，質量和水平不斷提高。據統計，截至目前，江西累計設立外資企業2.18萬家，實際利用外資超390億美元。

外資 總監

延伸閱讀

懷九胞胎大陸江西女子進行第二次減胎手術 最終留下兩胎

41歲陳妍希精修美照對比生圖 真實狀況曝光 粉絲全嚇呆

大田搶日商訂單 跨大步

大陸江西女舞者表演火裙舞險燒身 機智脫裙逃生影片曝光

相關新聞

陸車市價格戰...沒完 上汽大通跟進比亞迪

繼比亞迪要求供應商降價10%引發市場熱議後，上汽大通也致信供應商，誠摯地邀請供應商夥伴共同參與成本控制的大專案，目標降本...

輝達新陸規顯卡 明年初亮相

美國持續加大對大陸高科技領域出口限制的力道，據外媒報導，輝達（NVIDIA）為符合美國的出口管制措施，正在開發一款針對大...

陸工業內需仍疲軟 盈利壓力嚴峻

大陸國家統計局數據顯示，受到上年基數較低的影響，大陸10月工業利潤收窄了先前的跌幅，10月工業利潤年減10%，優於9月2...

廣州住房公積金貸款 額度調高

廣州住房公積金管理中心26日印發調整住房公積金政策的通知，加大對民眾住房需求的支持力度。根據通知，住房公積金貸款最高額度...

江西五重點產業 邀跨國公司投資

江西省與跨國公司投資合作對接會26日在南昌舉行，邀請跨國公司來贛投資合作，共享重點產業發展機遇。

陸工業企業利潤降幅收斂 原物料、消費品製造業明顯改善

大陸國家統計局數據顯示，10月規模以上工業企業利潤年減10%，較9月年減27.1%已有明顯改善跡象。不過，今年前10個月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。