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大陸再拋恢復陸客來台2條件 陸委會質疑：附加條件不斷

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
大陸國台辦發言人陳斌華27日表示，如果民進黨政府取消禁團令、撤除限制兩岸人員交流往來的各種障礙，大陸將積極研究擴大大陸居民赴台灣本島、澎湖旅遊。對此，陸委會質疑，陸方對於開放陸客來台觀光「不斷附加條件」，顯示並無誠意。聯合報系資料照片
大陸國台辦發言人陳斌華27日表示，如果民進黨政府取消禁團令、撤除限制兩岸人員交流往來的各種障礙，大陸將積極研究擴大大陸居民赴台灣本島、澎湖旅遊。對此，陸委會質疑，陸方對於開放陸客來台觀光「不斷附加條件」，顯示並無誠意。聯合報系資料照片

就兩岸觀光恢復常態化，大陸國台辦發言人陳斌華27日向我方政府提出兩個條件，指如果取消禁團令、撤除限制兩岸人員交流往來的各種障礙，大陸將積極研究擴大大陸居民赴台灣本島、澎湖旅遊。對此，陸委會質疑，陸方對於開放陸客來台觀光「不斷附加條件」，顯示並無誠意。

陸委會27日透過書面表示，陸方對於陸客來台觀光不斷附加條件，之前提出在平潭到台灣海上客運直航復航後，才會恢復「福建居民」赴台團體旅遊，現在又要求我方取消禁團令，撤除兩岸人員往來和各領域交流合作限制後，陸方再「研究」開放陸客來台灣及澎湖旅遊，「顯示並無開放陸客來台觀光的誠意」。

陸委會指出，對於國人赴陸，我方未加限制。在旅行社攬客組團部分，今年6月1日前已規劃的團體，迄今仍持續出團；依觀光署統計，今年3月至10月旅行社組團赴陸旅遊約16.4萬人次。惟因陸方迄未開放陸客來台觀光，以致今年前9月國人赴陸205.2萬人次，同期間大陸人士來台僅28.5萬人次，國人赴陸是陸人來台的7.2倍。

陸委會強調，上述數據顯示，我方自由行及團客持續赴陸觀光，但陸客迄今無法來台，「事實非常明顯，兩岸觀光交流受阻最大的障礙是陸方不放陸客來台」。

陸委會重申，政府推動兩岸健康有序交流、歡迎陸客來台觀光，以及推動雙邊對等觀光旅遊的政策沒有改變，應對陸方發布「懲獨22條」，我方維護國人赴陸旅遊的前提也不會改變。

陸委會表示，呼籲陸方務實面對兩岸人民及旅遊相關業者需求，加快加大政策鬆綁，共同為推動兩岸觀光健康有序交流及和平共榮作出努力。

此前，今年4月底，國民黨立院黨團赴陸訪問時，大陸文旅部曾表示，將在平潭到台灣的海上客運直航復航後，恢復福建居民赴台團隊旅遊。陸委會曾對此回應，不接受用條件交換。

疫情解封已2年，台灣至今仍有赴陸禁團令，旅行公會全聯會等團體25日赴交通部觀光署前遞交陳情書。陸委會26日晚間發布新聞稿強調，兩岸觀光交流阻礙在陸方，呼籲業界認清事實真相。隨後，大陸國台辦27日在記者會上提出開放陸客來台兩項條件。

交通部長陳世凱27日稍早出席活動受訪時表示，過去台灣對於大陸的禁令早就開放過，但大陸沒有相對的善意，希望他們可以趕快解禁。

交通部長 陸委會 陸客

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