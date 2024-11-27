深圳東莞房市免息墊頭期爆雷 有建案涉數千萬元

廣東深圳、東莞房市前兩年盛行的「免息墊首付」爆雷。陸媒報導，「免息墊首付」是由開發商指定的第三方機構為資金不足的買家提供免息頭期貸款，但今年6月因第三方公司未如期還款，導致部分業主出現違約。

陸媒每日經濟新聞日前報導，深圳、東莞約10多處建案涉及「免息墊首付（頭期款）」爆雷風波。有深圳業主表示，在2022年購買位於深圳龍崗坂田街道的信城縉華府，需支付人民幣逾150萬元（約合新台幣675萬元）的頭期款，但業者實際只需出50萬元，剩下的100萬元透過開發商與開發商指定的第三方合作公司宣傳的「免息貸款」付款。

但今年6月開發商指定的第三方合作公司未如期向銀行或貸款公司還款，導致部分業主在銀行或貸款機構處出現違約情況。

據報導，涉及的第三方公司為廣東江廣源實業投資有限公司。這家公司本月因登記經營場所卻無法聯絡上而被東莞市市場監督管理局列入經營異常名錄，而且多名業主也表示已無法聯絡上江廣源。

每日經濟新聞記者獲取的資訊顯示，僅信城縉華府一處建案涉及金額便已超過千萬元，其中信城縉悅城逾900萬元，多數業主欠下的金額在20萬到100萬元不等。

信城縉悅城一名業主表示，在江廣源的指導下，信城縉悅城多名業主當時是以裝修貸或消費貸名義向銀行或借貸機構貸款。據指出，裝修貸和消費貸作為頭期款屬違規行為。

當地主管部門目前已鎖定部分涉事建案，也就是因房屋處於限制狀態或開發商有違規行為而導致售房系統被鎖定。

據深圳房地產信息平台數據，截至25日，信城縉華府目前已有55戶房源被分局鎖定；信城縉悅城有10戶房源被分局鎖定。

龍崗區住建局職員回應，「因涉及第三方機構，住建局在收到業主反饋材料後，已經將材料移交給公安，事件目前還在調查中」。