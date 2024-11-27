汽車價格戰再起？繼比亞迪後 上汽大通致信供應商：降本10%

繼比亞迪要求供應商降價10%引發市場熱烈討論後，上汽大通也向供應商致信稱，誠摯地邀請供應商夥伴共同參與到成本控制的大專案中，目標降本10%。

中國證券報報導，上汽大通指出，當前汽車市場供大於求的問題突出；隨著新車大量上市，市場供需失衡狀況預計在短期內難以得到根本改善，導致價格戰難以平息。「卷成本」將是2025年汽車行業的主旋律。

上汽大通表示，誠摯地邀請供應商夥伴共同參與到成本控制的大專案中。「透過雙方的緊密合作，我們可以共同開發出更具成本效益的解決方案，實現雙贏的局面。進一步加強管理、提升品質、改進服務、提升效率、降低成本，提升複雜形勢壓力下的生存能力，目標降本：10%。」

上汽大通指出，2024年初，比亞迪、特斯拉等品牌紛紛降價，拉開了新一輪價格戰的序幕。隨著新能源汽車和燃油車的市占和價格之爭更加白熱化，預計到2025年或2026年，汽車市場企業競爭格局將逐步明朗。

當前汽車市場供大於求的問題突出，這與供給過剩、需求不足的矛盾密切相關。隨著新車大量上市，市場的供需失衡狀況預計在短期內難以得到根本改善，導致價格戰難以平息。

上汽大通在致供應商的信中表示，希望供應商在幾個方面給予支持。一是材料成本優化：上汽大通期待供應商能夠提供更具競爭力的原材料採購方案，或者通過技術創新降低材料使用量。二是生產工藝改進：上汽大通鼓勵供應商提出任何可能提高生產效率、減少浪費的工藝改進建議。

三是價值工程（VAVE）實施：上汽大通鼓勵供應商利用自身的專業優勢與大通協同設計，主動對零部件成本進行系統性優化，科學大膽提供VAVE提案，並壓縮VAVE中斷點及驗證週期，上汽大通將酌情考慮收益共用。

四是物流與倉儲：上汽大通希望供應商能與大通物流團隊共同優化物流配送系統，結合MR，進行包裝運輸方案優化，降低包裝、物流成本，提升裝載率，優化結構成本。

五是長期合作關係：上汽大通期望與供應商建立更為穩固的長期合作關係，以便更好地規劃未來的成本節約措施。