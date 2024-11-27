禾賽明年光學雷達價格砍半促普及化 尋求海外建廠避貿易壁壘

大陸光學雷達製造商禾賽科技表示，計劃在2025年將關鍵光學雷達商品價格砍半，讓更多電動車採用禾賽科技的技術。此外正「積極探索」在海外建廠的途徑，以規避貿易壁壘。

路透報導，禾賽科技首席執行官李一帆表示，公司正進入每年銷售數百萬輛車上，都會配備光學雷達的階段。他補充說，將價格減半，能吸引到價格低於2萬美元（新台幣65.6萬元）的便宜電動車，也使用光學雷達。

李一帆指出，對於價格在2萬美元以上的電動車，搭載光學雷達的比例將超過4成。根據大陸汽車產業信息服務平台蓋亞系統，目前大陸的電動車及插電式混合動力車配備光學雷達的比例約為24%。

光學雷達使用雷射產生車輛周圍環境的3D影像，幫助車輛繞過障礙物。感應器是汽車製造商開發的許多自動駕駛系統的關鍵零件。

禾賽用於先進駕駛輔助系統（ADAS）的下一代光學雷達產品ATX，明年的售價將低於200美元（新台幣6,565元），是目前AT128型號價格的一半。

受到大陸汽車製造商強勁需求的鼓舞，禾賽計劃明年將杭州廠產量提高一倍以上，達到年產能150萬台。

至於如何應對由於貿易緊張局勢加劇，在美國和歐洲等海外市場面臨的潛在壁壘時，李一帆表示，禾賽正在「積極探索」在海外建廠的途徑。從長遠來看，全球趨勢是美國等國家鼓勵禾賽在當地設廠，創造就業機會。

禾賽26日公布2024年第3季財報，其中營收人民幣5.4億元，年增21.1%。光學雷達季度總交付量達13萬4,208台，年增182.9%。其中，ADAS產品交付量為12萬9,913台，年增220%。第3季公司ADAS業務和Robotaxi業務綜合毛利率為47.7%。

前三季度，禾賽雷射雷達總交付量為27萬9,835台，年增108.2%。其中，ADAS產品總交付量為26萬3,148台，年增129.9%。

金融時報報導，禾賽今年1月與其他陸企被美國國防部列入名單，後來又成功脫離「黑名單」。但五角大廈隨後在一份法院文件，及在10月向國會提交的信件中，決定重新將禾賽列入。李一帆當時表示，將透過法律途徑挑戰五角大廈的決定。