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中國電動車內捲 傳比亞迪要求供應商降價10%

中央社／ 台北27日電
比亞迪要求供應商所供貨產品自2025年起降價10%。圖為比亞迪電動車。路透
比亞迪要求供應商所供貨產品自2025年起降價10%。圖為比亞迪電動車。路透

中國電動車行業內捲競爭，龍頭企業比亞迪傳出為了要增加競爭力，要求供應商從2025年起降價10%。不過，比亞迪公關回應，這非強制要求，可協商推進。

陸媒澎湃新聞等媒體報導，26日一封有關比亞迪乘用車要求供應商降價的郵件網路上流傳。郵件的標題為「2025年比亞迪乘用車降本要求」，落款是比亞迪集團執行副總裁、乘用車首席運營官何志奇。

當中提到，比亞迪汽車銷量不斷突破，預計全年突破420萬輛銷量大關，得益於技術創新、規模化優勢與低成本供應鏈。2025年市場競爭將更加激烈，進入「大決戰」、「淘汰賽」。為增強比亞迪乘用車競爭力，比亞迪需要整個供應鏈共同努力、持續降本。因此比亞迪對供應商所供貨產品提出要求，從2025年1月1日起降價10%。

當天網路上還流傳著另一封疑似供應商回應給比亞迪的郵件。郵件指出，比亞迪要求供應商2025年起進一步降本10%的通知已收到，但表示「強烈不滿和嚴正抗議」，呼籲比亞迪作為行業龍頭，應立足於長期發展的全域高度，停止以無底線的壓榨模式獲取短期利益，而是應當推動供應鏈良性發展，共建公平、可持續的合作環境。

報導指出，一名某汽車零部件供應商表示，供應鏈中零部件定期降價是行業慣例，由於車企處於強勢一方，供應鏈企業基本都會遵循。但是，在近年來行業競爭加劇、價格戰肆虐的情況下，供應鏈企業嚴重承壓，有部分車企並不會要求供應鏈企業降價，而是會努力為其保留一定的利潤空間。

比亞迪品牌及公關處總經理李雲飛在社群平台微博發文回應稱，「與供應商的年度議價，是汽車行業的慣例。我們基於規模化大量採購，對供應商提出降價目標，非強制要求，大家可協商推進。」

競爭力 網路 郵件

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