中國10月規模以上工業企業利潤年減10% 降幅縮小
中國國家統計局今天公布，10月全國規模以上工業企業利潤年減10.0%，降幅較9月明顯縮小17.1個百分點。官方指，隨著各項政策效果顯現，工業企業效益狀況有所改善，超過6成行業盈利較上月好轉。
據中國國家統計局官網，10月全國規模以上工業企業利潤年減10.0%，雖連續3個月下降，但降幅比9月大幅縮小17.1個百分點。
今年1至10月規模以上工業企業實現利潤總額人民幣5.8兆元（約新台幣26兆元），年減4.3%，降幅較前9個月擴大0.8個百分點。
中國國家統計局工業司統計師于衛寧解讀，隨著存量政策及增量政策協同發力、持續顯效，規模以上工業企業生產穩定增長，企業利潤當月降幅明顯縮小。超過6成行業盈利較上月好轉，製造業最為明顯。
10月原材料製造業和消費品製造業利潤降幅較9月分別縮小27.7個和20.4個百分點，高技術製造業利潤年增12.9%，帶動規模以上工業利潤增長1.9個百分點，支撐和引領作用明顯。
中國國家統計局指出，總體而言，雖然規模以上工業企業利潤仍處下降區間，但在存量政策加快落實以及增量政策加力推出帶動下，工業企業效益狀況有所改善。下階段，要持續抓好各項政策的落地落實，鞏固和增強經濟回升向好態勢，促進工業企業利潤穩定恢復。
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