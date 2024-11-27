大陸10月工業利潤年減10%降幅收窄 但需求仍疲軟

大陸國家統計局數據顯示，受到上年基數較低的幫助下，大陸10月工業利潤收窄了先前的跌幅，10月工業利潤年減10%，優於9月27.1%的降幅。不過前10個月工業利潤年減4.3%，而前9月為下降3.5%。代表經濟仍在應對需求疲軟和通貨緊縮壓力，盈利面臨的阻力依然嚴峻。

路透報導，龐大的工業部門，包括採礦、加工和製造公司，在多年來的房地產危機、失業和不斷加劇的貿易緊張局勢打擊內需疲弱的情況下，一直難以保持盈利。

儘管政策制定者誓言，今年要實現政府 5% 左右的國內生產毛額 （GDP）成長目標，但這個 19 兆美元的經濟體仍然處於不利地位。

國家統計局統計師于偉寧在聲明中表示，大部分產業利潤較上月有所改善，裝備、高技術製造等新動能發揮了強力支撐作用。

但一些私部門經濟學家，將 10 月的改善部分歸因於較上年同期基數較低的影響。 ING大中華區首席經濟學家宋林表示，僅就10月月度數據而言，由於基數效應，與上年相比水平存在很大噪音，差異很大程度上可以歸因於此。

宋林還指出，總體而言，今年利潤仍面臨一定壓力，年初至今年減4.3%，但隨著更多政策寬鬆的開始，預計接下來的經營環境將變得更加有利。

本月稍早的數據顯示，10月工業生產者出廠價格（PPI）年減2.9%，，降幅大於上月2.8%的降幅，也低於預期的2.5%降幅。這是 11 個月以來的最大跌幅。石油和天然氣開採、石油和煤炭加工、化學產品製造、汽車製造等行業工廠通貨緊縮加劇。

研究機構GDDCE高級分析師馬宏警告，原物料製造業和消費品製造業利潤繼續面臨進一步下滑的壓力。「展望11月，在PPI持續負值區間的情況下，以煤炭為代表的原材料價格承壓，工業企業利潤率仍處於緩慢下滑的態勢。」

大陸11月初公布的1.4兆美元地方債務計畫，未達到強力刺激提振消費的預期，這代表著投資者仍在等待更直接的財政火箭筒。

根據國家統計局數據，今年前 10 個月，國營企業利潤下降 8.2%，外資企業成長 0.9%，私人企業利潤下降 1.3%。