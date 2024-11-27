國台辦提出陸客到澎湖與本島 向民進黨政府拋兩項條件

兩岸觀光往來議題，持續成為焦點，近期有旅遊業者到交通部陳情希望解除赴陸「禁團令」，交通部跟陸委會則都說阻礙在大陸不放陸客來台，而大陸國台辦27日則再度向民進黨政府公開提出兩個條件，條件被滿足後大陸將研究擴大開放民眾到澎湖、台灣本島旅遊。

大陸國台辦發言人陳斌華27日上午在記者會上指出，民進黨當局頑固謀「獨」挑釁，激化兩岸對立對抗，刻意阻撓破壞兩岸交流合作，是造成台灣旅遊業深陷困境的直接原因。他指，「只要民進黨當局取消『禁團令』，撤除對兩岸人員往來和各領域交流合作的阻撓禁限，我們將在恢復大陸居民赴馬祖、金門旅遊的基礎上，研究進一步擴大大陸居民赴台旅遊，加強兩岸旅遊業交流合作」。

對旅行公會在交通部的陳情，陳斌華則指，大陸一貫明確支持實現兩岸人員往來正常化和包括旅遊在內的兩岸各領域交流常態化，這符合兩岸同胞，特別是廣大台灣同胞的利益福祉。「島內旅遊業界苦禁團令久矣，他們的訴求正當合理」。他呼籲民進黨當局應正視島內同胞要和平，要發展、要交流、要合作的主流民意和旅遊業界的訴求呼聲，儘早撤除對兩岸人員往來和交流合作設置的種種障礙。

交通部長陳世凱26日出席活動時對禁團令陳情一事表示，這並非現在發展台灣觀光的重點，同時指對岸對於團客開放來台，幾乎完全禁止，呼籲大陸不要用政治干擾兩岸觀光。陸委會26日晚間則表示，兩岸觀光交流受阻「最大的障礙是陸方不放陸客來台」，呼籲旅行業者認清現況，勿以訛傳訛。

對此，本報記者詢問，大陸方面先前曾說將按照既定工作安排，繼續推進大陸居民赴台灣本島團體旅遊，目前有沒有具體的規劃跟實施的日程安排？

而陳斌華回應指，造成兩岸觀光旅遊不能恢復正常化常態化的障礙，在民進黨當局，「我們已經恢復了大陸居民赴馬祖金門旅遊」。他強調，「如果民進黨當局取消禁團令、撤除限制兩岸人員交流往來的各種障礙，我們將積極研究擴大大陸居民赴台旅遊，而且還不是你說的是台灣本島，還包括澎湖，我們都會積極的研究，但是前提是民進黨當局要撤除對兩岸交流、兩岸旅遊兩岸交流合作設置的種種障礙」。