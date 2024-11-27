大陸PC需求弱DRAM價格續跌 10月降3％

儘管伺服器用需求雖持續強勁，不過大陸個人電腦（PC）需求疲弱，拖累在智慧手機、PC、資料中心伺服器上用於動態隨機存取記憶體（DRAM）價格。

2024年10月指標性產品DDR4 8Gb批發價（大宗交易價格）為每個1.98美元左右、容量較小的4Gb產品價格為每個1.52美元左右，皆較前一個月下跌3%、皆為連續第2個月下跌。

DRAM批發價格為記憶體廠商和客戶間每個月或每季敲定一次。

日經中文網報導，DRAM需求中，約50%來自PC和伺服器、約35%來自智慧手機。因大陸經濟持續低迷、PC等產品需求放緩，有電子產品商社幹部表示，「在2024年度財報公布前、出現賣方（記憶體廠商）降價減少手頭庫存的動向」。

DRAM的賣方是三星電子、SK海力士、美光科技這3家大型企業。英國調查企業Omdia的數據顯示，從2023年對大陸銷售佔各企業銷售額的比例來看，三星為27%、SK海力士為30%、美光為17%，均佔到一定比例，大陸經濟對業績的影響不小。

外界擔心主張提高對華關稅的美國川普新政府，2025年1月上台之後中美對立加劇。Omdia的高級諮詢總監南川明表示，「如果提高關稅得到實施，預計半導體的流通將受阻，供需平衡被打破。」

日本一家電子產品商社的負責人表示，「面向大陸市場，從上屆川普政府時期開始，就存在把記憶體的採購來源，從美光切換到南韓企業。」

2023年，美光宣布在印度新建工廠，美國企業利用大陸以外基地的動向正在擴大。

美國把有安全保障隱憂的大陸企業列入「實體清單」，禁止美國企業和盟友與陸企交易。大陸的DRAM巨頭長鑫存儲技術（CXMT）無法購買美國等的尖端製造設備。

基於這種情況，大陸正推進半導體國産化。另一家電子產品商社表示，「雖然與其他國家相比，大陸在尖端產品的開發方面落後，但由於大陸是以數量而不是品質來進攻，因此對行情的影響今後可能會不斷出現」。

有電子產品商社的負責人表示，「大陸和台灣企業與韓美3家大型企業的技術差距正在縮小，而且3大巨頭以外的企業，正在追隨長鑫存儲等的降價，因此疲軟的行情或將持續下去。」

另一方面，把DRAM堆疊起來製造的「高頻寬記憶體（HBM）」行情仍保持堅挺。