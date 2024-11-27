一攬子增量政策發力 10月規上工業利潤年減10%

大陸國家統計局27日公布，10月規模以上工業企業利潤年減10%，降幅較9月大幅收窄17.1個百分點。今年前10個月，全國規模以上工業企業實現利潤年減4.3%。

大陸國家統計局工業司統計師于衛寧解讀，10月隨著存量政策及一攬子增量政策協同發力、持續顯效，規模以上工業企業生產穩定增長，企業利潤當月降幅明顯收窄。多數行業盈利較上月好轉，裝備製造業和高技術製造業等新動能支撐作用較強，原材料製造業和消費品製造業利潤降幅大幅收窄。

所謂規模以上工業企業，是指營收在人民幣2,000萬元以上的工業企業，即大型工業企業。

工業企業當月營收和利潤降幅收窄。前10月全國規模以上工業企業營收年增1.9%，延續增長態勢，企業利潤年減4.3%。從當月看，10月受工業生產穩定增長、產銷銜接水準回升帶動，全國規模以上工業企業營收年減0.2%，降幅較上月收窄0.7個百分點。營收恢復帶動企業利潤改善，10月規模以上工業企業利潤年減10.0%，降幅較9月大幅收窄17.1個百分點。

超六成行業盈利較上月好轉，製造業最為明顯。10月，在41個工業大類行業中，有27個行業利潤年增率較9月加快，或降幅收窄、由降轉增，占比超過六成。三大門類中，製造業帶動工業企業利潤改善作用明顯，10月製造業利潤降幅較9月大幅收窄22.3個百分點，帶動規上工業利潤降幅較9月收窄17.8個百分點。

不同類型企業利潤均有回升。隨著各項政策效果持續顯現，各類經營主體效益持續好轉。10月規模以上工業企業中，外商及港澳台投資、股份制、私營和國有控股企業利潤降幅，較9月分別收窄27.7個、14.4個、14.3個和10.9個百分點；大、中、小型企業利潤降幅分別收窄27.1個、4.6個和1.5個百分點。

裝備製造業利潤由降轉增。10月裝備製造業利潤年增4.5%，當月增速由負轉正，為規上工業利潤改善提供重要支撐。從行業看，裝備製造業的8個行業中有7個行業利潤較9月由降轉增或降幅收窄，其中鐵路船舶航空航太、電子、專用設備等行業利潤由降轉增，當月分別年增63.1%、19.6%、3.8%；金屬製品、通用設備和汽車行業利潤降幅收窄，較9月分別收窄32.6個、11.9個和11.4個百分點。

原材料製造業和消費品製造業利潤好轉。隨著宏觀政策發力顯效，境內消費需求平穩恢復，加上工業品出口持續增長，原材料製造業和消費品製造業利潤有所改善。10月原材料製造業和消費品製造業利潤降幅較9月份分別收窄27.7個和20.4個百分點。