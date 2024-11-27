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陸駐紐大使警告：紐西蘭加入AUKUS將不可避免對中紐關係產生負面影響

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
大陸駐紐西蘭大使王小龍。圖為11月20日，王小龍在奧克蘭出席紐西蘭華商俱樂部2024華商大獎頒獎晚宴並發表演講。 取自大陸駐紐西蘭大使館網站
大陸駐紐西蘭大使王小龍。圖為11月20日，王小龍在奧克蘭出席紐西蘭華商俱樂部2024華商大獎頒獎晚宴並發表演講。 取自大陸駐紐西蘭大使館網站

據路透社，大陸駐紐西蘭大使王小龍表示，如果紐西蘭加入安全組織AUKUS，將「不可避免地」對該國與中國的關係產生負面影響。王小龍在周三接受紐西蘭國有廣播電台採訪時表示，在決定是否加入該組織時，中國希望紐西蘭「考慮到自己的長期最佳利益、對紐西蘭的潛在影響」。 」

紐西蘭先前曾表示正在「收集」與 AUKUS 集團未來合作的訊息，但並未做出任何承諾。報導稱，澳洲、英國和美國 9 月發表的聯合聲明表示，他們正在與紐西蘭、加拿大和韓國進行磋商，以確定 AUKUS 第二支柱下先進能力合作的可能性。

AUKUS 是美國、英國和澳洲於 2021 年簽署的兩階段國防協議，旨在對抗中國在亞太地區日益增長的影響力AUKUS 的第一階段或「支柱」旨在向澳洲提供核動力潛艇，而第二個支柱則專注於在一系列領域提供先進能力和共享技術。

王王龍對紐西蘭廣播電台表示，AUKUS是「零和冷戰思維」的產物，該協議將「幾乎不可避免地導致更大的分歧、對抗，甚至衝突和戰爭」。

AUKUS 澳洲 紐西蘭

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