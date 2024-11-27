陸首艘LNG運輸船交付

中國自主研製首艘新型大型LNG（液化天然氣）運輸船25日在上海交付給國外用戶，這型船採用國際先進的新型貨艙系統，填補中國在該船型建造領域的空白。

中通社報導，中國船舶江南造船大型LNG運輸船主管建造師宋博文說，本次交付的新型大型LNG運輸船，由該公司設計建造。這條船實現了中國在這個領域零的突破，意味著中國在能源運輸跟海洋裝備領域的一些合作會更加密切。

據介紹，此次交付打破了此前國外船企在這型LNG船建造領域的壟斷，提升了中國船舶工業在高技術、高附加值船舶的市場地位。它採用了最新的第三代薄膜式圍護系統來儲存液化天然氣。與以往相比，貨艙中負責隔絕液化天然氣與外界接觸的絕緣層和屏蔽層厚度，從530毫米降低到了400毫米。即是同樣大小的LNG運輸船可以裝載更多貨物。同時該船還減少了貨物在運輸中的蒸發損失，具有高安全性、節能環保等特點，達到國際先進水平。

宋博文說，目前該型船手持訂單總計是8艘，後續將逐步進行產品優化迭代提升，推出更多更高效、更有引領性的產品。