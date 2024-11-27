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閩增兩台灣農民創業園

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

中國福建省漳州市農業農村局25日通報，繼漳浦台灣農民創業園之後，該市再增兩個國家級台灣農民創業園。至此，漳州市的國家級台灣農民創業園增至3個。

中通社報導，漳州市農業農村局相關負責人表示，近年來，漳州立足特色農業優勢，先行先試，做好「通、惠、情」三篇文章，探索漳台農業融合發展新路，加快打造兩岸農業融合發展先行區。新增的兩個國家級台灣農民創業園，分別為南靖台灣農民創業園、東山台灣農民創業園。

該負責人披露，南靖台灣農民創業園將致力打造閩台農業產業交流合作示範區、鄉村振興與融合發展典範及閩台鄉建鄉創示範區；東山台灣農民創業園將致力打造閩台漁業產業深度融合樣板區、兩岸休閑漁業示範點。

漳州是台胞主要祖籍地、閩南文化重要發祥地、台商投資密集區。官方數據顯示，目前，漳州全市累計批辦台資農業項目1424個，合同利用台資22.43億美元。

創業 農民

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