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容量增4倍 東方電機首個智能倉儲

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
東方電機智能倉儲物流單元。圖／本報四川德陽傳真
東方電機智能倉儲物流單元。圖／本報四川德陽傳真

近日，東方電氣集團東方電機有限公司（簡稱東方電機）首個智能倉儲物流單元，在位於四川德陽的東方電機水輪機分廠順利完成驗收並投入使用。

水輪機數位化車間，是東方電機數位化企業建設的重要組成部分，承擔著水輪機產品的齊套、裝配、檢驗等任務，是水電產品產出的關鍵車間。智能倉儲物流單元，是實現車間物料高效倉儲、準時配送、透明化管理、全流程追溯的重要手段，是建成具有行業示範性裝配數位化車間的核心功能單元。

該智能倉儲物流單元長約75米、高7.8米，共設有700個貨位，總儲存能力超過1000噸，相比傳統的平面倉庫可提升倉儲容量5倍以上。共設有4個獨立的出入庫口，與巷道式堆垛機和AGV自動化集成。還與企業的多個數位化系統實現了集成和資料貫通，實現物料出入庫、搬運、分揀等環節的自動化和智能化，輻射整個大型清潔能源裝備重型製造數位化車間，可提供產品、刀具、工裝具、檢具等重要製造資源的智慧化倉儲、管理、配送等全過程服務。

據介紹，該物流單元投用後，預計提升產品配送準時率60%以上，降低人工配送比率40以上，100%滿足物料庫存即時追溯與統計盤點。

庫存 水電 物流

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