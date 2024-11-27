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粵港經貿合作 投資逾千億

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

香港特區行政長官李家超率領的香港特區政府司局長和香港工商界代表考察團25日抵達廣州，出席由廣東省人民政府與特區政府聯合主辦的粵港深化經貿投資合作交流會，粵港雙方達成多達126個經貿合作項目，總值超過1000億元人民幣。

中通社報導，這其中，有101個項目來自港商投資廣東，投資金額超過910億元人民幣，涵蓋金融合作、現代物流、智能製造、生物醫藥、人工智能等範疇。

香港特區行政長官李家超在會上致辭指，「兄弟同心，其利斷金」。廣東與香港山水相依，特區政府將全力發揮香港「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色，與廣東企業一起走向世界，同時吸引更多海內外企業投資大灣區，為以中國式現代化全面推進強國建設、中華民族偉大復興作出更大貢獻。

此次香港代表團由約80名成員組成，包括超過60名來自香港大型企業、金融機構和商會等的代表。隨團的香港特區政府官員包括政務司司長陳國基、政制及內地事務局局長曾國衞、財經事務及庫務局局長許正宇、商務及經濟發展局局長丘應樺、運輸及物流局局長林世雄、創新科技及工業局局長孫東教授等。

廣東省委書記黃坤明、香港中聯辦主任鄭雁雄、廣東省省長王偉中、外交部駐港公署特派員崔建春亦出席交流會並致詞。

廣東 物流 香港

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