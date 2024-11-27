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庫克頻來華 「看好陸發展前景」

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

蘋果公司首席執行長庫克25日現身第二屆中國國際供應鏈促進博覽會現場。這是繼今年3月和10月後，他年內第三次來到中國。大陸官媒分析指，庫克頻繁來華，從中能看出三重信息。

中新社報導，信息一，中國在全球產業鏈供應鏈格局中的地位不可撼動。在被問及如何評價中國合作夥伴時，庫克在第二屆鏈博會上說，「沒有中國的合作夥伴們，蘋果就無法取得今天的成就」。此外，蘋果公司現場展覽牌上還寫道：「Apple的200家主要供應商中有超過80%在中國生產」。

庫克10月來華時曾表示，公司將中國視為重要市場和關鍵供應鏈夥伴，將致力於在華長期發展，加大對供應鏈、研發等領域的投入。

本屆鏈博會歐美參展商占境外參展商的比重達到50%，世界500強和行業龍頭企業占參展企業比重超過60%，就是投資者「用腳投票」的一個生動例證。充分說明外資持續看好中國市場，中國仍是他們在全球配置資源中最佳的供應鏈合作夥伴。

信息二，中國市場仍是外企必爭之地。據官方數據，今年前三季度中國社會消費品零售總額已超過35萬億元人民幣。規模巨大、活力強勁的中國市場，對任何一家跨國公司來說都是不能失去的重鎮。特別是隨著一攬子增量政策效應逐步釋放，中國經濟前景更被外界看好，這也意味著未來中國市場將為企業帶來更多機遇。

外媒分析，近幾個季度，隨著本土品牌日益受歡迎，蘋果公司在中國的智能手機市場表現不振。庫克頻繁來華，目的之一就是提振蘋果在華業績。 　　

信息三，中國對全球投資者吸引力上升。不只是庫克，近年來多位外企高管頻頻掀起來華熱，或考察當地工廠，或與生意夥伴洽談，或拜會中國財經高官。外企高管們紛紛表示，對中國發展前景充滿信心，將持續擴大在華投資經營。 　　

中國貿促會日前公布的一項調查結果顯示，三季度受訪外資企業持續看好中國市場，近五成受訪外資企業認為中國市場吸引力上升，環比上升約2個百分點。其中，近48%的受訪歐洲企業認為中國市場吸引力上升，環比提高5.42個百分點；60%的受訪美國企業認為中國市場吸引力上升，環比提高15.26個百分點。

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