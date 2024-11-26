美國新疆強迫勞動清單新增29中企 北京稱經濟脅迫

美國日前以涉強迫維吾爾族勞動，在黑名單中增列29家中國企業。中國商務部今晚稱，此舉是藉人權之名，行霸淩之實，是典型的經濟脅迫行為，已向美方提出嚴正交涉。

美國22日宣布，將29家中企列入「防止維吾爾人強迫勞動法實體清單」（Uyghur Forced Labor PreventionAct Entity List），清單上的企業總數增至107家。這些公司完全或部分製造的商品將受到限制無法進口美國。

對於美方新一輪的制裁，中國商務部26日晚間發布「商務部新聞發言人就美國將29家中國企業列入所謂涉疆法案實體清單答記者問」反擊。

中國商務部新聞發言人稱，近期美國宣布將29家中國企業列入這份實體清單，做法沒有事實依據，是借「人權」之名，行霸淩之實，典型的經濟脅迫行為。中方強烈譴責，堅決反對，並已向美方提出嚴正交涉。

這名發言人並稱，中國堅決反對強迫勞動，新疆根本不存在所謂「強迫勞動」。美國在沒有任何切實證據的情況下，依據美國國內法，僅憑中國企業從新疆採購材料或招募新疆籍員工，即實施制裁，嚴重侵犯新疆民眾的基本人權，損害相關企業的合法權益，破壞全球供應鏈穩定安全。

中國商務部新聞發言人最後說，中國敦促美國立即停止政治操弄和抹黑攻擊，停止無理打壓中國企業。中方將採取必要措施，堅決維護中國企業合法權益。