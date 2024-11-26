聽新聞
0:00 / 0:00

美國新疆強迫勞動清單新增29中企 北京稱經濟脅迫

中央社／ 上海26日電

美國日前以涉強迫維吾爾族勞動，在黑名單中增列29家中國企業。中國商務部今晚稱，此舉是藉人權之名，行霸淩之實，是典型的經濟脅迫行為，已向美方提出嚴正交涉。

美國22日宣布，將29家中企列入「防止維吾爾人強迫勞動法實體清單」（Uyghur Forced Labor PreventionAct Entity List），清單上的企業總數增至107家。這些公司完全或部分製造的商品將受到限制無法進口美國。

對於美方新一輪的制裁，中國商務部26日晚間發布「商務部新聞發言人就美國將29家中國企業列入所謂涉疆法案實體清單答記者問」反擊。

中國商務部新聞發言人稱，近期美國宣布將29家中國企業列入這份實體清單，做法沒有事實依據，是借「人權」之名，行霸淩之實，典型的經濟脅迫行為。中方強烈譴責，堅決反對，並已向美方提出嚴正交涉。

這名發言人並稱，中國堅決反對強迫勞動，新疆根本不存在所謂「強迫勞動」。美國在沒有任何切實證據的情況下，依據美國國內法，僅憑中國企業從新疆採購材料或招募新疆籍員工，即實施制裁，嚴重侵犯新疆民眾的基本人權，損害相關企業的合法權益，破壞全球供應鏈穩定安全。

中國商務部新聞發言人最後說，中國敦促美國立即停止政治操弄和抹黑攻擊，停止無理打壓中國企業。中方將採取必要措施，堅決維護中國企業合法權益。

人權 新疆 美國

延伸閱讀

川普關稅大刀將開鍘 鴻海、輝達墨西哥合作案恐受衝擊

美國議員控香港淪金融犯罪中心 籲重新評估優惠待遇

川普揚言上任首日將對貿易夥伴祭新關稅 亞股聞訊跌

副總統：美國新舊政權交接期間 盼台美繼續攜手前進

相關新聞

美增29陸企至新疆強迫勞動清單 陸商務部：無事實依據

美國國土安全部22日宣布，再將29個大陸實體新增到新疆「維吾爾強迫勞動預防法」實體名單。大陸商務部26日回應指，美方做法...

29陸企遭列實體清單 陸商務部：美借「人權」之名霸淩

美國國土安全部近日宣布，強迫勞動執法工作組（FLETF）將大陸涉及食品、電子材料、有色金屬、農業和能源等領域等29個實體...

華為重磅新車來了！尊界S800售價450萬元起

華為鴻蒙智行品牌新添人民幣百萬元級別豪華車來了，由華為與江淮汽車合作打造的首款車型尊界S800在26日舉行新品發表會，定...

華為：2025新手機和平板 全面搭載原生鴻蒙

華為今天舉行Mate品牌盛典，正式發表Mate 70系列旗艦手機和Mate X6摺疊手機等多款新產品。華為常務董事余承東...

觀光業者盼解除禁團令 陸委會：兩岸觀光阻礙在陸方

旅行公會全聯會等團體25日赴交通部觀光署遞交陳情書，盼政府解除赴陸禁團令。陸委會26日晚間發布新聞稿作出四點澄清，強調兩...

大陸國家副主席韓正：將堅持經濟全球化正確方向

由大陸貿促會主辦的第二屆鏈博會26日開幕，大陸國家副主席韓正出席致詞時強調，大陸將「堅持經濟全球化正確方向」，推進同各國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。