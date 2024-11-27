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陸主權財富基金換帥 中投董座張青松出任

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
大陸主權財富基金--中國投資有限責任公司（中投公司）26日宣布，大陸國務院決定任命張青松為中投公司董事長，接替卸任該職的彭純。 中新社
大陸主權財富基金--中國投資有限責任公司（中投公司）26日宣布，大陸國務院決定任命張青松為中投公司董事長，接替卸任該職的彭純。 中新社

大陸主權財富基金--中國投資有限責任公司（中投公司）昨（26）日宣布，大陸國務院決定任命張青松為中投公司董事長，接替卸任該職的彭純。

此前，張青松為中國人民銀行（大陸央行）黨委委員、副行長。

公開資料顯示，接任彭純的張青松生於1965年9月，經濟學碩士。曾任中國銀行副行長、進出口銀行行長、農業銀行行長等職，2022年9月出任中國人民銀行（大陸央行）副行長，並為人行貨幣政策委員會委員。

官方資料指出，中投公司成立於2007年9月29日，是依照大陸公司法設立的主權財富基金，組建宗旨是實現國家外匯資金多元化投資，在可接受風險範圍內實現股東權益最大化。公司註冊資本為2,000億美元，是全球最大的主權財富基金之一。中投公司下設三子公司，分別是中投國際有限公司、中投海外直接投資股份有限責任公司及中央匯金投資股份有限責任公司。

另，據中投公司2023年度報告，中投境外投資過去十年累計年化淨收益率達6.57%，超出十年業績目標約31個基點。截至2023年底，中央匯金受託管理的國有金融資本為人民幣6.41兆元，較年初增長9.4%。中投公司總資產達1.33兆美元，淨資產達1.24兆美元。

中國人民銀行 財富

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