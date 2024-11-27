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港交所招手陸企加速審批 外資透過滬深港通進入大陸市場

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
圖為港交所。 聯合報系資料照片
圖為港交所。 聯合報系資料照片

香港交易所集團行政總裁陳翊庭昨（26）日表示，十年來，大陸與香港資本市場互聯互通機制一直持續運作。她強調，對已在A股上市的企業，若符合一定條件，在港交所申請上市時可進入快速審批流程。

陳翊庭表示，滬深港通已成為國際投資者交易和持有大陸A股的主要管道，有近77％的外資透過此管道持有大陸A股。

港交所26日在上海舉辦第二屆HKEX中國論壇。據《證券時報》報導，陳翊庭表示，十年來，互聯互通機制從滬港通延伸到深港通，再到債券通和互換通，為香港和大陸資本市場帶來雙贏。以滬深港通為例，截至今年9月底，滬港通和深港通在過去十年累計成交人民幣177兆元。

談到今年前十個月，陳翊庭稱，滬深股通和港股通的日均成交額分別達人民幣1,363億元及港幣439億元，分占陸港股市總成交額的7.3%和17.2%。

此外，陳翊庭表示，正與滬深交易所就滬深港通納入房地產投資信託基金（REITs）、引入大宗交易機制以及人民幣櫃檯納入港股通交易等優化措施進行緊密合作，冀能盡快落實，為境內外投資者提供更多投資選擇和便利。

深港通 港股 香港

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