快訊

投資人看破川普關稅煙幕 道指和史指躍升至歷史新高

首波冷氣團壟罩全台…冷到周六晨低溫下探11度 下周三再一波冷空氣

大陸汽車智慧底盤競爭白熱化

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

大陸新能源汽車智慧化除了「捲（白熱化的競爭）」智慧駕駛、智慧座艙，今年開始「捲」到智慧底盤，各品牌開發各自的智慧底盤，像是比亞迪雲輦-X、華為途靈底盤、上汽智己靈蜥數位底盤、蔚來天行底盤、吉利AI數位底盤。

鈦媒體報導，作為汽車三大件，底盤被視為汽車最為核心的技術，也是BBA（賓士、BＭＷ、奧迪）等外資品牌的核心技術堡壘之一。

在智慧汽車時代，大陸境內多家車企將智慧底盤作為重要技術研發領域，構築屬於自己的核心競爭力。業內普遍認為，智慧底盤是實現自動駕駛的重要基礎，也是大陸車企打破海外車企技術的重要方向。

燃油車與電動車在架構上的完全不同，燃油車是分散式的，大量的電子控制元件分布在車身各處，且不同的電子控制元件來自不同的供應商，不同的硬體又有不同的軟體和代碼，因此傳輸效率很低，無法實現很好的協同。

而電動車則是對「分散式架構」進行了徹底的革命，按功能劃分為駕駛域、動力域、底盤域、座艙域、車身域等幾大模組，減少了電子控制元件的數量以及線束的長度。

品牌 電動

延伸閱讀

習近平會李顯龍 大陸官媒罕見指兩人討論「中美關係」

直接槓上馬斯克？ 加州計劃新電動車補貼方案排除特斯拉

方形SUV休旅設計再次流行！但它竟有安全疑慮？

全新Volvo ES90電動旗艦轎車2025年發表！將挑戰BMW i5與賓士EQE

相關新聞

庫克頻來華 「看好陸發展前景」

蘋果公司首席執行長庫克25日現身第二屆中國國際供應鏈促進博覽會現場。這是繼今年3月和10月後，他年內第三次來到中國。大陸...

上汽傳攜華為合攻自駕車 外界預期採智選車模式深度合作

市場傳出，上汽集團正在與華為展開自動駕駛合作接觸，此次由上汽集團總裁賈健旭親自帶隊。雙方的合作或打破華為目前與車企合作的...

小米自研手機晶片明年量產 牽動聯發科營運

知情人士透露，小米集團傳出正在為即將推出的智慧手機，研發一款自研行動處理器，預定明（2025）年量產。由於小米目前手機晶...

粵港經貿合作 投資逾千億

香港特區行政長官李家超率領的香港特區政府司局長和香港工商界代表考察團25日抵達廣州，出席由廣東省人民政府與特區政府聯合主...

閩增兩台灣農民創業園

中國福建省漳州市農業農村局25日通報，繼漳浦台灣農民創業園之後，該市再增兩個國家級台灣農民創業園。至此，漳州市的國家級台...

陸首艘LNG運輸船交付

中國自主研製首艘新型大型LNG（液化天然氣）運輸船25日在上海交付給國外用戶，這型船採用國際先進的新型貨艙系統，填補中國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。