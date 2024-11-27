大陸汽車智慧底盤競爭白熱化

大陸新能源汽車智慧化除了「捲（白熱化的競爭）」智慧駕駛、智慧座艙，今年開始「捲」到智慧底盤，各品牌開發各自的智慧底盤，像是比亞迪雲輦-X、華為途靈底盤、上汽智己靈蜥數位底盤、蔚來天行底盤、吉利AI數位底盤。

鈦媒體報導，作為汽車三大件，底盤被視為汽車最為核心的技術，也是BBA（賓士、BＭＷ、奧迪）等外資品牌的核心技術堡壘之一。

在智慧汽車時代，大陸境內多家車企將智慧底盤作為重要技術研發領域，構築屬於自己的核心競爭力。業內普遍認為，智慧底盤是實現自動駕駛的重要基礎，也是大陸車企打破海外車企技術的重要方向。

燃油車與電動車在架構上的完全不同，燃油車是分散式的，大量的電子控制元件分布在車身各處，且不同的電子控制元件來自不同的供應商，不同的硬體又有不同的軟體和代碼，因此傳輸效率很低，無法實現很好的協同。

而電動車則是對「分散式架構」進行了徹底的革命，按功能劃分為駕駛域、動力域、底盤域、座艙域、車身域等幾大模組，減少了電子控制元件的數量以及線束的長度。