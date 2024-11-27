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上汽傳攜華為合攻自駕車 外界預期採智選車模式深度合作

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
市場傳出，上汽集團正在與華為展開合作接觸。(新華社)
市場傳出，上汽集團正在與華為展開合作接觸。(新華社)

市場傳出，上汽集團正在與華為展開自動駕駛合作接觸，此次由上汽集團總裁賈健旭親自帶隊。雙方的合作或打破華為目前與車企合作的三種主要模式。同時，上汽集團可能還將會對華為智慧汽車業務子公司「引望智慧」進行戰略投資。

華為汽車業務現有合作模式主要有三種：一個是單純賣零部件業務；第二是「HI模式」，也就是「Huawei Inside」，為車廠提供整體智慧汽車解決方案；第三是「智選模式」（比如華為與賽力斯的合作），即華為深度參與造車，同時華為的行銷及銷售通路也會參與賣車。目前尚不清楚上汽集團將會與華為以哪種形式進行合作。

華為與車企的合作模式
華為與車企的合作模式

目前「智選模式」合作的品牌，除了與賽力斯合作的「問界」之外，華為還與北汽合作推出「享界」，與奇瑞合作推出「智界」，還將與江淮汽車合作推出的「尊界」。

其中，問界主要重點聚焦在SUV；享界定位高端轎車；智界定位廣泛中檔和中高端，就是廣泛人群能買得起的車；尊界目標是打造高端的人民幣百萬元級的豪車。

大陸科技媒體芯智訊報導，如果上汽集團也將入股引望智慧，那麼這將意味著上汽集團很有可能會與華為進行「智選車」模式的合作。因此，有網友甚至盲猜雙方合作的新品牌為「上界」。

然而，在2021年6月底的股東大會上，上汽集團董事長陳虹就曾公開表示，「與華為這樣的第三方公司合作自動駕駛，就好比又一家公司為我們提供整體的解決方案，如此一來，它就成了靈魂，而上汽就成了軀體。對於這樣的結果，上汽是不能接受的，要把靈魂掌握在自己手中。」

當時陳虹這番言論就曾引起極大討論，令人意想不到的是，時隔三年多之後，現在傳出上汽集團要和華為在智慧駕駛方面進行合作消息，由此也引發了眾多網友的關於「上汽要拋棄靈魂」的調侃。

靈魂 高端

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