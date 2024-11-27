電動車加稅案 歐中還在喬

歐盟否認將與中國大陸達成電動車關稅解決方案，路透報導，一位不願具名的歐盟官員透露，歐盟與中國大陸官員正在討論對大陸電動車加徵關稅的替代方案，目前雙方仍未達成協定且談判進展有限。

這一表態再次反駁關於歐盟與中國大陸即將達成電動車關稅替代協議的報導。德國媒體《N-tv》22日曾報導，歐洲議會貿易委員會主席朗吉（ Bernd Lange） 表示，歐盟和中國正接近就電動車進口關稅問題達成替代解決方案，並暗示歐盟將放棄對大陸電動車的進口關稅。

朗吉表示，歐盟與中國大陸即將達成協議，中國將承諾為歐盟內的電動車訂定最低價格。

然而，路透後來報導，據匿名的歐盟官員表示，這是不正確的，儘管談判還在進行，中歐之間要達成協議還有阻礙。

歐盟與中國大陸正在考慮的選項之一是對中國大陸進口電動車設定最低售價，以提高其價格，因為歐盟調查的結論認為，由於大陸的補貼，使其電動車價格被人為壓低。

歐盟10月30日起對大陸進口電動車正式開徵最高35.3%的反補貼稅至少五年，合計一般關稅後最高將達45.3%。但中歐仍持續針對尋求替代方案進行協商。