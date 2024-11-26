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美增29陸企至新疆強迫勞動清單 陸商務部：無事實依據

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
美國再將29個大陸實體新增到新疆「維吾爾強迫勞動預防法」實體名單，大陸商務部26日回應指，美方做法沒有事實依據，中方強烈譴責，堅決反對，並已向美方提出嚴正交涉。（美聯社）
美國再將29個大陸實體新增到新疆「維吾爾強迫勞動預防法」實體名單，大陸商務部26日回應指，美方做法沒有事實依據，中方強烈譴責，堅決反對，並已向美方提出嚴正交涉。（美聯社）

美國國土安全部22日宣布，再將29個大陸實體新增到新疆「維吾爾強迫勞動預防法」實體名單。大陸商務部26日回應指，美方做法沒有事實依據，借「人權」之名，行霸凌之實，是典型的經濟脅迫行為。中方強烈譴責，堅決反對，並已向美方提出嚴正交涉。

被新加入新疆強迫勞動清單的29個大陸實體，涉及食品、電子材料、有色金屬、農業和能源等領域。這些公司的行為被指控從新疆採購材料，與新疆政府合作，從新疆招募、轉移和接收包括維吾爾族在內的工人。 自今年11月25日起，這些公司全部或部分生產的貨物將被禁止進入美國。當前，該實體名單上的數量累積增至107個。

大陸商務部26日在官網以新聞發言人名義，就美國將29家大陸企業列入所謂涉疆法案實體清單發布「答記者問」。

大陸商務部發言人宣稱，「大陸堅決反對強迫勞動，新疆根本不存在所謂強迫勞動」。並批評美方在沒有任何切實證據的情況下，依據國內法，僅憑大陸企業從新疆採購材料或招募新疆籍員工，即實施制裁，嚴重侵犯新疆民眾的基本人權，損害相關企業的合法權益，破壞全球供應鏈穩定安全。

大陸商務部發言人表示，中方敦促美方立即停止政治操弄和抹黑攻擊，停止無理打壓大陸企業。並強調大陸將採取必要措施，堅決維護大陸企業合法權益。

大陸商務部 新疆 美國

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