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華為重磅新車來了！尊界S800售價450萬元起

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
華為與江淮汽車合作打造的首款車型尊界S800，定價人民幣100萬元（約新台幣450萬元）至150萬元（約新台幣675萬元）。（取自新華網）
華為與江淮汽車合作打造的首款車型尊界S800，定價人民幣100萬元（約新台幣450萬元）至150萬元（約新台幣675萬元）。（取自新華網）

華為鴻蒙智行品牌新添人民幣百萬元級別豪華車來了，由華為與江淮汽車合作打造的首款車型尊界S800在26日舉行新品發表會，定價人民幣100萬元（約新台幣450萬元）至150萬元（約新台幣675萬元）。

26日舉行的華為新品發表會上，除了公布華為最強手機Mate 70，華為智能汽車解決方案BU董事長余承東壓軸發表尊界S800。

據余承東介紹，尊界S800車身尺寸為5480mm×2000mm×1536mm，軸距達到3370mm，甄選天然材質，每處細節經數百道工序打磨，車頂還採用智慧星空頂設計，營造智尊奢享的座艙空間，車內每個位置都有獨立專屬的視、聽、觸、感的尊貴體驗，首發第二代途靈平台—途靈龍行平台。

余承東說，尊界S800採用六代機理念、8S設計標準打造，具備超級巡航、超機動性、超級資訊感知、超級隱私、天地網聯、人工智慧輔助、主動防護系統與超可靠性。

尊界S800是「尊界」品牌旗下首款車，也是其首次公開亮相，預計年底量產，明年上市販售，至此，華為鴻蒙智行旗下汽車品牌正式增至四個，分別為問界、享界、尊界、智界，分別由華為與賽力斯、北汽、江淮、奇瑞汽車合作打造。

余承東說：「我們遠遠超越了邁巴赫、勞斯萊斯Phantom這個檔次，比他們更豪華、更高端、更舒享的定位，那個賣人民幣100多萬元，就非常高端。江淮定位是超高端，享界定位高端轎車，智界定位廣泛中檔和中高端，就是廣泛人群能買得起的車。但是問界主要重點聚焦在SUV。」

截至目前，華為鴻蒙智行共推出了問界M5、問界M7、問界M9、智界R7、智界S7、享界S9等。

余承東26日透露，華為「鴻蒙智行」32個月累計交付50萬輛車。

余承東還正式發表華為與奇瑞汽車合作的打造的智界新S7，售價人民幣22.98萬起，將於12月1日開啟交付。

過去多年，華為車BU一直處於虧損狀態，但今年上半年已獲利人民幣22.31億元，專業機構預估其2024年度歸屬母公司淨利潤將達到人民幣33.51億元。

人民幣 余承東 高端

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