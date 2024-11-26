華為：2025新手機和平板 全面搭載原生鴻蒙

華為今天舉行Mate品牌盛典，正式發表Mate 70系列旗艦手機和Mate X6摺疊手機等多款新產品。華為常務董事余承東宣布，2025年起，所有華為新手機和平板電腦都將搭載HarmonyOSNEXT（原生鴻蒙）作業系統。

綜合陸媒報導，華為HarmonyOS NEXT於10月22日正式發表，成為iOS和安卓（Android）後，全球第3大手機作業系統。目前僅支持華為Mate 60系列、Mate 70系列、Mate X5、Mate X6等旗艦機型，2025年第一季開始進一步擴展至其他機型。

華為Mate盛典26日下午在深圳國際會展中心舉行，發表Mate 70系列手機、首款藍寶石黃金智慧腕表、Mate X6摺疊手機、FreeBuds pro 4耳機、Watch D2血壓表以及人民幣百萬元起跳的尊界S800豪華新能源轎車等多款新產品。

華為Mate 70系列價格已公布，人民幣5499元（下同，約新台幣2萬6400元）起跳，頂規的Mate 70 Pro＋則為8499元起；12月4日上午10時8分正式開賣。

Mate X6折疊手機售價1萬2999元起，頂規則為1萬5999元；12月6日上午10時8分正式開賣。

華為稱，Mate 70 Pro＋首度搭載高亮鈦的玄武機身，耐摔能力提升1倍，耐磨能力提升5倍；正面搭載第二代崑崙玻璃，耐摔能力提升20倍；機身背面採用超耐用錦纖材質，抗衝擊能力提升5倍。

華為並稱，Mate 70系列整機性能提升40%。在華為方舟引擎的加持下，流暢體驗和遊戲性能大幅提升，同時續航提升24%。

華為還稱，Mate X6摺疊手機是全球首款支持三網衛星通信的大眾智慧手機，具備北斗衛星消息、天通衛星通信及低軌衛星網路功能，預計2025下半年開啟眾測。

華為表示，此次Mate70的AI功能更多、更強，其中包括但不限於：能夠智慧檢測周圍環境，當檢測到有他人在旁邊時，會自動調整螢幕顯示內容，防止訊息洩露的環境感知隱私保護功能；無需碰觸到設備在空中用手勢就能控制檔案傳輸的AI隔空傳送等。