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觀光業者盼解除禁團令 陸委會：兩岸觀光阻礙在陸方

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
針對觀光業者25日赴交通部觀光署遞交陳情書，盼政府解除赴陸禁團令，陸委會26日晚間發布新聞稿作出四點澄清，強調兩岸觀光交流阻礙在陸方，呼籲業界認清事實真相。本報系資料照片
針對觀光業者25日赴交通部觀光署遞交陳情書，盼政府解除赴陸禁團令，陸委會26日晚間發布新聞稿作出四點澄清，強調兩岸觀光交流阻礙在陸方，呼籲業界認清事實真相。本報系資料照片

旅行公會全聯會等團體25日赴交通部觀光署遞交陳情書，盼政府解除赴陸禁團令。陸委會26日晚間發布新聞稿作出四點澄清，強調兩岸觀光交流阻礙在陸方，呼籲業界認清事實真相。

陸委會就兩岸觀光交流現況與阻礙作出四點澄清，包含政府歡迎陸客來台觀光立場不變；旅行社仍持續組團赴陸，但陸方迄未開放陸客來台；解除「禁團令」應以維護旅客安全為前提；呼籲旅行業者認清真相，協助推動兩岸觀光健康有序交流。

陸委會首先指出， 政府已於去年9月1日恢復旅居及留學第三地陸籍人士來台觀光，今年8月起亦已恢復陸客到金門馬祖旅行。至於大陸旅客來台觀光部分，相關機關在去年8月公布的相關規劃基礎上，已做好相關準備，可配合陸方開放的情況，即時相應實施。「我們歡迎陸客來台的政策沒有改變，並且願意推進雙向交流，為和平共榮作出努力」。

陸委會表示，對於國人赴陸，政府不問事由，未加限制，至於旅行社攬客組團部分，今年6月1日前已規劃的團體，迄今仍持續出團；根據觀光署統計，今年3月至10月旅行社組團赴陸旅遊約16.4萬人次。

陸委會強調，惟因陸方迄未開放陸客來台觀光，以致今年前9個月國人赴陸205.2萬人次，同期間大陸人士來台僅28.5萬人次，國人赴陸是陸人來台的7.2倍。國人及旅遊業者應認清，兩岸觀光交流受阻「最大的障礙是陸方不放陸客來台」，並非政府阻止國人赴陸。

針對觀光業者訴求解除「禁團令」，陸委會表示，陸方於今年6月21日發布「懲獨22條」，嚴重威脅國人赴陸人身安全。政府已將赴陸港澳旅遊警示提升為「橙色」，建議國人避免非必要旅行。立法院今年7月通過解除禁團令的決議，亦以維護安全為前提。

陸委會並表示，政府須觀察國人赴陸人身安全風險及旅遊品質實際情況、兩岸整體情勢變化，並研議強化安全配套，以務實態度處理旅行社組團赴陸常態化的時機。

陸委會最後指出，我方自由行旅客及團客持續赴陸觀光旅遊，但陸客迄今無法來台觀光，阻礙在陸方，而非我方。呼籲旅行業者認清現況，勿以訛傳訛，並共同協助政府推動兩岸觀光健康有序交流。

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