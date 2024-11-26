大陸國家副主席韓正：將堅持經濟全球化正確方向

由大陸貿促會主辦的第二屆鏈博會26日開幕，大陸國家副主席韓正出席致詞時強調，大陸將「堅持經濟全球化正確方向」，推進同各國的產業、產能合作，更好實現產業互促、利益共用。

此次鏈博會在北京中國國際展覽中心順義館舉行，有620家廠商參展，26日上午的開幕式僅開放部分媒體參與。據新華社，韓正在致詞時指出，長期以來，大陸既是全球產業鏈供應鏈合作的參與者、受益者，也是堅定的維護者、建設者，為世界經濟發展作出積極貢獻。

他表示，大陸持續完善產業體系，為全球產業鏈供應鏈運行提供有力保障；堅持開放合作，為全球產業鏈供應鏈運行注入源源動力；立足超大規模市場，為全球產業鏈供應鏈運行開拓廣闊空間。韓正強調，大陸願同各國共同推動構建開放型世界經濟體系，維護全球產業鏈供應鏈穩定通暢。

韓正並提出三點倡議，其中表示，大陸將堅持經濟全球化正確方向，推進同各國的產業、產能合作，更好實現產業互促、利益共用、發展共贏，也提到大陸願同各國拓展綠色產業、清潔能源等領域合作，助力世界綠色發展。

稍早在25日，大陸總理李強已經先會見參加展會的部分外企與陸企高層，李強表示，越是在這樣的時候，越要認識到全球產供鏈對世界經濟的重要意義，越要凝聚加強產供鏈合作的廣泛共識，反對搞各種形式的「脫鉤斷鏈」、「另起爐灶」。

據新華社，與李強會面的外企高層與大陸企業高層，包含住友電工、蘋果公司、正大集團、力拓集團、康寧公司、中國工商銀行、寧德時代、聯想集團、TCL科技集團、百勝中國、美中貿易全國委員會等企業和機構。

李強強調，當前世界經濟增長乏力，一些保護主義、泛安全化的行為還在損害全球產供鏈，進一步推高企業成本，降低經濟效率，阻礙了共同發展。越是在這樣的時候，越要認識到全球產供鏈對世界經濟的重要意義，越要凝聚加強產供鏈合作的廣泛共識，反對搞各種形式的「脫鉤斷鏈」、「另起爐灶」，堅定維護全球產供鏈穩定暢通，維護各方的共同利益。李強指出，大陸是全球產供鏈的關鍵環節，將繼續以實際行動致力於維護全球產供鏈穩定暢通。