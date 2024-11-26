川普勝選後 比亞迪建廠計劃令墨西哥進退兩難

華爾街日報今天報導，墨西哥官員現在擔心，批准中國電動車巨頭比亞迪（BYD）在該國建廠會激怒川普。墨西哥對中國投資的擔憂，再度證明川普當選美國總統後，已經迫使各國和公司重新思考自身的戰略。

比亞迪正在最後敲定墨西哥的建廠計畫，這將考驗川普的貿易政策，以及墨西哥政府是否願意與這位美國候任總統發生衝突。

比亞迪的高管表示，該公司計劃與墨西哥的州官員達成協議，以便在墨西哥中部或北部的汽車中心之一附近動工建廠。

報導指出，這樣的建廠計劃讓墨西哥陷入進退兩難的境地，雪上加霜的是川普週一威脅要對墨西哥的商品加徵25%關稅。

墨西哥官員現在擔心，讓比亞迪建廠可能會向川普及其身邊的貿易鷹派人士發出錯誤訊息，這相當於暗示墨西哥希望成為一道「後門」，方便中國公司向美國人銷售產品。

墨西哥表示，該國無意成為中國製造商品進入美國的渠道。明年圍繞延長在川普首個總統任期內達成的「美墨加協定」（U.S.－Mexico－Canada Agreement）的談判啟動時，墨西哥需要讓美國和加拿大相信這一點。

「目前，必須極其謹慎地分析來自中國的投資。」曾領導墨西哥汽車工業協會、現在擔任顧問的索里士（Eduardo Solis）說，墨西哥必須打造一張寫著「北美可靠夥伴」的名片。

報導提到，川普先前曾威脅說，如果中國公司在墨西哥生產汽車，將對這些汽車徵收200%的關稅。墨西哥對中國投資的擔憂再度證明了川普的當選已經迫使各國政府和公司重新思考自身的戰略。

長期以來，比亞迪一直渴望進入美國市場，但目前所有可能的途徑都已受阻。

拜登政府今年對中國製造的電動汽車徵收約100%的關稅後，從中國出口汽車至美國幾乎是不可能的。考慮到美國國內的反中情緒，試圖在美國建立一家像日本和韓國汽車製造商那樣的汽車工廠無疑會遇到強大的阻力。

據報導，比亞迪內部人士透露，該公司最近的想法是在墨西哥建廠，最初服務於墨西哥和其他拉丁美洲的汽車買家，與此同時等待政治風向轉向允許向美國出口汽車。現在即便是這一策略也陷入不確定。

在墨西哥建廠需要得到所在州的政府以及聯邦政府的支持，而這正是問題所在。

報導引述幾名知情人士表示，墨西哥的幾個州已經減少了為吸引比亞迪建廠而提供的激勵措施，比如地方稅收優惠和更便宜的水價。

一名墨西哥官員表示，墨西哥聯邦政府對比亞迪的建廠時機不滿意，不想激怒川普。比亞迪在墨西哥的任何專案都需要獲得聯邦政府的批准，因為該公司需要獲得環境和進口許可證以及其他政府支持。

墨西哥已表示，美國和加拿大對墨西哥成為「後門」的擔憂是錯誤的，缺乏證據。墨西哥官員還提到，中國對美國和加拿大的投資遠遠多於對墨西哥的投資；任何阻止中國的措施都應該在「美墨加協定」的三個成員國之間保持公平，因為在美國經營的美國汽車製造商也大量進口來自中國的零部件和汽車。

在過去幾年，比亞迪已迅速成長為中國最大的電動汽車製造商，並已開始在全球擴張。該公司在泰國有一家汽車廠，並正在巴西建設在拉丁美洲的首家工廠，廠址是美國福特汽車（Ford）的一個廢棄場地。

比亞迪在2023年末開始在墨西哥尋找建廠地點。據知情人士透露，起初比亞迪高管認為可以在墨西哥為美國市場生產汽車，但在地緣政治緊張局勢升溫的情況下，他們調整了計劃，將重點放在墨西哥市場。該公司認為，在墨西哥建的工廠可以與巴西的工廠共同開發拉丁美洲市場。