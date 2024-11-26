華為史上最強Mate70發布 定價24,636元起

華為正式發布Mate70系列手機，搭載HarmonyOS NEXT/HarmonyOS 4.3雙框架操作系統。在外界關注的售價方面，Mate70售價人民幣5,499元起（約新台幣2萬4,636元），不同機型人民幣6,499到11,999元不等（約新台幣2萬9,116元到5萬3,756元）。

華為於26日下午進行新款手機與新品發布會，會上還宣告Mate70 Pro售價6,499元起，Mate70 Pro+售價8,499元起，Mate70 RS 非凡大師售價11,999元起。華為新款可折疊智能手機華為 Mate X6 售價12,999元起。

華為常務董事、終端BG董事長余承東表示，華為Mate 70系列、Mate X6兩款手機將提供鴻蒙4.3和原生鴻蒙兩個選擇，明年新手機和新平板將全部搭載原生鴻蒙。

華為方面稱，兩、三個月後鴻蒙生態將會更加完善，將會為用戶帶來更流暢、更安全更智能的原生體驗。這意味著，Mate 70系列還未完全與安卓系統切割。

統整發布會訊息，華為Mate70 / Pro / Pro+ 全系搭載第二代崑崙玻璃、1~120Hz 動態刷新率，該系列並有業界首發高亮鈦玄武機身，後蓋採用錦纖材質，相比上一代更耐磨、耐摔等，支持 IP68、IP69 防塵防水。

此外，Mate70系列手機搭載全球首發衛星尋呼。該技術支持120°超廣對星角度、9秒超快連星、0.7秒超低時延。華為Mate70系列首發背部智能多天線，5G峰值速率比前代提升68％，還是華為首款Wi-Fi 7手機。

在電池、鏡頭方面，Mate70系列配有 5700mAh 電池，支持 100W 有線快充 + 80W 無線快充。首發紅楓原色影像，RYYB色準大幅提升，主打色彩的還原和準確。此外擁有多項AI功能，包括AI動態照片、AI隔空傳送等。

華為Mate70系列已於11月18日12時08分正式開啟預訂，截至26日14時左右，華為商城這一系列的預約量已達334萬。