川普大打關稅牌 人民幣跌至近4月新低

美國總統當選人川普（Donald Trump）揚言上任後要對中國加徵10%關稅，這項宣示隨即引發市場劇烈反應，美元應聲走高，人民幣承壓大跌，創近4個月以來低。

據香港經濟日報，離岸人民幣價格一度跌穿7.27大關，最低來到7.2728元；在岸人民幣價格一度跌破7.25關口，最低點為7.2568元，均創下今年7月以來，近4個月新低。

人民幣中間價則調整至7.191元。人民幣中間價被視為中國人民銀行引導外匯市場的工具，人民幣匯率波動限制在中間價的上下2%之間。

路透社報導引述英國資產管理公司勵正投資管理（LGIM）的亞洲投資策略主管班奈特（Ben Bennett）指出，人民幣走弱的影響是顯而易見的，中國當局對人民幣過度貶值與資金外流等情形感到緊張。

報導另引述金融研究公司Macro Hive的分析師指出，川普競選期間所做出的承諾與兌現承諾的談話，隨著就職時間接近，市場可能會開始消化相關的額外風險。

據華爾街日報與華盛頓郵報指出，川普在自家社媒「真實社群」（Truth Social）貼文，稱上任首日就會對所有來自加、墨的銷美貨品課25%關稅。隨後他又在另一則貼文稱，會對所有從中國銷往美國的貨品再加徵10%關稅，只是沒說會否在就職第一天動手。