無法有效列管芬太尼 中國遭川普以關稅施壓

美國總統當選人川普揚言上任就要對所有中國商品先加徵10%關稅，理由是中國未有效遏止芬太尼流入美國。事實上，芬太尼一直是美中談判議題之一，但始終未見改善，去年更有中企被美國控告，今年並成為美國總統選戰的話題之一。

如今，川普（Donald Trump）進一步將芬太尼與關稅問題掛鉤，試圖向芬太尼主要來源國中國及主要中轉國墨西哥、加拿大施壓，能否達到遏止流入美國的目標，有待進一步觀察。

芬太尼（Fentanyl）屬強效的合成鴉片類藥物，原本應用在部分止痛性藥物上，但其毒性遠比大眾熟知的海洛英強50倍，因此其前體物質常被與其他非法藥物混合使用以牟取暴利，但其後果卻十分致命，是各國反毒工作取締的重點藥物之一。而美國長年以來則是芬太尼的大宗流入國，進而形成社會問題。

根據資料顯示，中國被普遍視為是芬太尼前體物質的主要輸出國，尤其自2012年以來，中國輸出的芬太尼等合成鴉片類藥物，開始滿足美國毒品市場的需求，這使得全美國吸毒過量致死數字顯著上升。因此，要求中國有效管制芬太尼輸出，成為近年來美中官方各項談判的焦點議題之一。

儘管如此，從歐巴馬（Barack Obama）、川普到拜登（Joe Biden）等任美國總統及其領導的政府，雖不斷與中國方面舉行層級高低不同的磋商。至於中方，儘管直到2019年5月才將芬太尼類物質整類列管，但至今始終無法有效遏止芬太尼流入美國，數量時有起伏。

美國從官方到學者專家不斷指控，中國對芬太尼執法情況的透明度很低，且力度顯然有限，中方甚至以此作為與美方討價還價的談判籌碼，這導致美中的禁毒合作成效始終不彰。特是在美方眼中，雙方實際上的合作非常有限。加上美中關係陷入低潮，兩國聯手展開有效打擊的可能性並不高。

2023年6月23日，美國司法部對4家中國企業及8名個人提起刑事訴訟，指控其涉嫌非法生產、販運用於製造芬太尼的化學製品。這是美國首度針對芬太尼控告中國企業；中國駐美國大使館發言人第一時間反稱，這是「美方精心策畫的誘捕行動」，這種「長臂管轄」將為兩國反毒合作帶來更多障礙。

2023年11月，拜登與中國國家主席習近平在舊金山舉行會談，當時習近平允諾將與美方合作打擊芬太尼。進入今年，雙方曾罕見地聯手調查毒品流通問題，並召開聯合禁毒工作小組，中國承諾加強對製造芬太尼必需的3種化學品的控制。

然而，華盛頓郵報6月間發表調查報導披露，從中國繞道墨西哥運送小包裝但強效的芬太尼前體物質，線上買賣仍然蓬勃發展，且基本上沒有受到阻礙。為躲避舊金山「拜習會」的風頭，中國工廠一度暫停6週的運轉及銷售，但在小幅調整銷售模式後，今年1月就恢復向墨西哥出貨。

根據報導，透露上述消息的3名人士都是中國人，其中2人是中國本地工廠的銷售人員，另1人是在墨西哥的中國經銷商。其中1人直言，「（禁令）就像水流過岩石一樣（指沒有產生作用）」，「如果有需求，就會有辦法」。

今年下半年隨著美國總統選戰白熱化，芬太尼成為選戰熱門話題之一，熱度被認為高於往年。原因是川普主打「邊境安全牌」，指芬太尼在美國泛濫是「邊境管制過於鬆散、讓非法移民有機會偷渡毒品」所致，將芬太尼、非法移民、邊境管制3項議題掛鉤，引起不少共鳴。

一份10月底發布的民調顯示，被視為美國總統選舉7大「搖擺州」的受訪選民中，多達80%認為芬太尼濫用是「非常重要」或「有些重要」的議題。