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陸專家：川普若加徵60%關稅 中國出口將衰退7%

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸官方智庫預計，若美國對中國產品徵收60%的高關稅，對中國出口和進口的影響預計分別為下降7%和8.4%。（美聯社）
大陸官方智庫預計，若美國對中國產品徵收60%的高關稅，對中國出口和進口的影響預計分別為下降7%和8.4%。（美聯社）

大陸某政府部門國際貿易研究院負責人援引相關數據稱，烏克蘭危機、巴以衝突升級和中美博弈等因素，使大陸外貿形勢變得非常嚴峻，川普關稅政策或為關鍵變量。他預計，若美國對中國產品徵收60%的高關稅，對中國出口和進口的影響預計分別為下降7%和8.4%。但由於關稅上漲風險，企業「搶出口」，中國出口短期可能出現增長，推動航空貨運需求激增。

財新網報導，中國國際貨運代理協會主辦的2024年度中國國際貨代物流行業發展論壇暨中國國際貨代物流業發展藍皮書（2023）發布會25日在北京市召開。會上發布貨運各項數據並對行業做出前瞻。

航運央企中遠海運集團運營管理本部副總經理陳巍表示，疫情導致全球封鎖與運輸延誤暴露供應鏈複雜性，而歐洲和中東地區衝突進一步擾亂貿易，此外，中美貿易博弈可能進一步促使供應鏈轉移，使部分地區成為區域中轉連接的地區，宏觀經濟風險和地緣政治將在未來數年成為推動區域化的最強動力。

陳巍指出，2025年仍會出現突發干擾事件，「不僅僅是紅海問題」，美國未來的貿易政策、美東港口關於自動化的勞資談判、班輪聯盟重組等變量都將干擾市場，導致其出現更多的不確定性和波動性。

據藍皮書內容，2023年陸運前20企業總營業額人民幣846.7億元，年增29.1%；空運前50企業運營額人民幣1,085.6億元，年減27.4%；海運前50企業總營業額人民幣1,671.7億元，年減44.8%。而海、空運營業額下降主因在於，2022年空、海運運價比2024、2023年都要高。

前述藍皮書也指出，大陸國際貨運代理業務國際競爭力仍有待提升。「運輸服務貿易長期在我們服務貿易總額中佔據重要份額，但仍長期存在著利差的問題。

此前《商業內幕》網站報導，經濟學家認為，在明年1月20日川普上台前，全球工廠可能會加班加點，在任何潛在關稅生效前盡可能多地發貨。英國經濟研究機構凱投宏觀近期一份報告中指出：「川普的回歸可能會在短期內推動中國的出口，因為美國進口商會增加採購以搶在關稅之前。」

川普在美國時間25日宣布，在他上任的第一天，將對來自墨西哥和加拿大的所有產品徵收25%的關稅，並對來自中國的商品額外徵收10%的關稅，直到中國停止非法毒品、特別是芬太尼流入美國。

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