快訊

直播／英雄大遊行登場！球迷提前卡位應援 紙花中大聲歡呼挺台灣

12強賽／傳張奕獲日職洋聯球隊探詢 經紀公司回應了

日職／古林睿煬加盟火腿 林岳平哽咽：比奪世界第一更驕傲

聽新聞
0:00 / 0:00

蘋果Apple Intelligence攻陸 找了這些在地企業談合作

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
蘋果執行長庫克。路透
蘋果執行長庫克。路透

蘋果執行長庫克周一再度現身北京，這是他今年第三次造訪中國大陸，努力目標之一是試圖將Apple Intelligence引入在對岸銷售的裝置。蘋果10月以來已在美國逐步推出AI功能套件，但在大陸市場卻面臨艱辛漫長的申請過程。根據北京的一位高階官員，如果能在當地找到合作夥伴，獲得批准會比較容易。

這家iPhone製造商近幾個月一直在與中國大陸的科技公司進行談判，以協助推動Apple Intelligence在中國大陸的發展。知情人士透露，蘋果也考慮在對岸運行自己的大型語言模型（LLM）。

但中國大陸的國家互聯網信息辦公室的高階官員指出，外國設備的製造商採用當地企業團體已經通過審查的LLM，會相對「直截了當」。  

根據消息人士，蘋果AI的合作談判對象包括了搜索巨擘百度、字節跳動，以及擁有聊天機器人Kimi的大陸AI獨角獸月之暗面等等。

摩根大通分析師Smik Chatterjee說，蘋果可能採取靈活方式，尋求與陸企合作以便處於「獲得批核的更有利位置」。但監管流程具有的不確定性，「可能讓Apple Intelligence在對岸推出的時間延後到2025年下半年」或更久。 

北京 語言

延伸閱讀

爭取外國挺港社運 黎智英自辯認「蘋果不報中國正面新聞」

台積電高雄2奈米廠26日進機 蘋果、超微可望是首批客戶

【汽車小學堂】Apple CarPlay 歷史知多少？基本導航外的便捷功能分享！

日本青森蘋果產地直擊！跟著內行人3招挑選好吃蘋果 保存、切法都有獨門技巧

相關新聞

過勞猝死最高可獲賠270萬 陸現「996奮鬥無憂險」

過勞也是中國大陸職場常見問題。近期大陸網路流傳一個名為「996奮鬥無憂險」的保險產品，號稱年繳費人民幣18元起，一旦發生...

陸潮玩「泡泡瑪特」火熱！今年股價累計暴飆逾330％

大陸知名潮玩品牌「泡泡瑪特」人氣不斷竄升，推升公司股價持續狂飆。泡泡瑪特25日股價明顯拉升，收盤上漲5.09%，報港幣8...

蘋果Apple Intelligence攻陸 找了這些在地企業談合作

蘋果執行長庫克周一再度現身北京，這是他今年第三次造訪中國大陸，努力目標之一是試圖將Apple Intelligence引...

鏈博會開幕 美中貿易全國委員會籲美中「提高確定性」

大陸舉辦的第二屆鏈博會26日在北京開幕，具有影響力的美國商界團體「美中貿易全國委員會」準會長在致詞時，公開呼籲中美兩國工...

華為「純血鴻蒙」新機發布 美媒：再度突破美科技封鎖

華為於北京時間26日舉行「Mate品牌盛典」，兩款新手機Mate X6及Mate 70系列，以及新車華為智界新S7和尊界...

﻿打破國外船企壟斷 中首艘國產大型LNG運輸船船交付

中國自主研製的首艘新型大型LNG（液化天然氣）運輸船25日在上海交付國外用戶。該型船採用國際先進新型貨艙系統，填補了中國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。