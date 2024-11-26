鏈博會開幕 美中貿易全國委員會籲美中「提高確定性」

大陸舉辦的第二屆鏈博會26日在北京開幕，具有影響力的美國商界團體「美中貿易全國委員會」準會長在致詞時，公開呼籲中美兩國工商界和政策制定者「能夠優先考慮在經濟互動中提高確定性」，並呼籲雙方政府都在工作中提倡確定性，實現監管的透明與明確性。

鏈博會（中國國際供應鏈促進博覽會）是大陸中國國際貿易促進委員會（貿促會）所主辦的大型供應鏈商展，首屆於去年舉行，今年大陸方面出席開幕式的最高層為大陸國家副主席韓正，至於去年出席開幕式的大陸總理李強，今年則已於25日先會見部分參展的外企與陸企高層。今年官方亦僅讓少數媒體進場報導開幕式。

官方公布的參展消息顯示，包含住友電工、蘋果公司、正大集團、力拓集團、康寧公司、中國工商銀行、寧德時代、聯想集團、TCL科技集團、百勝中國、美中貿易全國委員會等外國和大陸企業、機構，都有參加今年鏈博會。

而據主辦單位提供的開幕式致詞速記稿，美中貿易全國委員會候任會長譚森（Sean Stein）指出，過去幾十年來，全球供應鏈不僅是經濟發展的基石，也是世界和平發展和跨國合作重要的穩定器。這樣的互聯互通，使得我們能夠創建富有韌性的經濟體，支持創新，創造就業機會，這樣的合作和發展不僅是惠及了中美兩國，而且也惠及了全球。

他強調，現在企業面臨兩方面的挑戰。在美國，企業面臨著非常複雜的合規環境，也面臨著關稅的風險，甚至取消中國大陸永久正常貿易關係的可能性，出口管制不斷地收緊，都使得全球供應鏈不斷地承壓。而在中國大陸企業需要面臨日益加劇的經濟不確定性，國企和民企之間的競爭有一些不公平、不公正的現象。政府和國企採購市場准入也受到一些限制，這些對於美國企業在大陸業務都帶來了一些不確定的影響，對於全球經濟的發展也帶來了不利的影響。

他呼籲，中美兩國工商界和政策制定者能夠優先考慮在經濟互動中提高確定性，同時也呼籲雙方政府都在工作中提倡確定性，實現監管的透明與明確性，也要確保市場的公平性和可及性。

大陸貿促會會長任鴻斌則在致詞時強調，本屆鏈博會共有620多家企業、機構和國際組織參展，比首屆增加20%。涉及69個國家、地區和國際組織，其中包括78家世界500強企業，86家中國500強企業，境外參展商占比從首屆的26%上升到32%。